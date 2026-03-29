ایرن ہولینڈ نے پی ایس ایل 11 میں عدم شرکت کی وجہ بتا دی

خیال رہے کہ ایرن ہالینڈ گزشتہ کئی سیزنز سے پی ایس ایل کی میزبانی سے وابستہ رہی ہیں

ویب ڈیسک March 29, 2026
پی ایس ایل کی معروف پریزنٹر ایرن ہولینڈ نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن 11 میں اپنی عدم شرکت پر مداحوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس ایونٹ کو بہت یاد کر رہی ہیں اور جلد واپسی کی امید رکھتی ہیں۔

اسپورٹس ویب سائٹ کے مطابق ایرن ہالینڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ اس سال پی ایس ایل کا حصہ نہ بننے پر دلبرداشتہ ہیں، تاہم کچھ طبی وجوہات کے باعث انہیں لیگ سے دور رہنا پڑا۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان، پی ایس ایل اور یہاں کے مداحوں سے انہیں خاص لگاؤ ہے اور وہ ہر سال اس ایونٹ کا حصہ بن کر لطف اندوز ہوتی رہی ہیں۔ ایرن ہالینڈ نے امید ظاہر کی کہ وہ مستقبل میں دوبارہ پی ایس ایل میں شرکت کریں گی اور شائقین سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔

خیال رہے کہ ایرن ہالینڈ گزشتہ کئی سیزنز سے پی ایس ایل کی میزبانی سے وابستہ رہی ہیں اور ان کی غیر موجودگی پر شائقین کی جانب سے سوشل میڈیا پر بھی مایوسی کا اظہار کیا گیا۔

 
متعلقہ

Express News

پی ایس ایل11؛ پشاور زلمی نے راولپنڈیز کیخلاف منفرد عالمی  ریکارڈ قائم کر دیا

Express News

پاکستان کی بھارت میں ہونے والے والی بال ایونٹ میں شرکت مشکوک ہوگئی

Express News

پی سی بی کا نسیم شاہ کو شوکاز نوٹس؛ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

صوبائی وزیر کھیل کی گلو پہلوان کو رستمِ پاکستان بننے پر مبارکباد

Express News

پی سی بی سے کوئی جھگڑا نہیں، خوش اسلونی سے ٹیسٹ کوچ کا عہدہ اختتام پذیر ہوا؛ جیسن گلیسپی

Express News

پی ایس ایل 11: ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دیدی

