پی ایس ایل کی معروف پریزنٹر ایرن ہولینڈ نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن 11 میں اپنی عدم شرکت پر مداحوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس ایونٹ کو بہت یاد کر رہی ہیں اور جلد واپسی کی امید رکھتی ہیں۔
اسپورٹس ویب سائٹ کے مطابق ایرن ہالینڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ اس سال پی ایس ایل کا حصہ نہ بننے پر دلبرداشتہ ہیں، تاہم کچھ طبی وجوہات کے باعث انہیں لیگ سے دور رہنا پڑا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان، پی ایس ایل اور یہاں کے مداحوں سے انہیں خاص لگاؤ ہے اور وہ ہر سال اس ایونٹ کا حصہ بن کر لطف اندوز ہوتی رہی ہیں۔ ایرن ہالینڈ نے امید ظاہر کی کہ وہ مستقبل میں دوبارہ پی ایس ایل میں شرکت کریں گی اور شائقین سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔
خیال رہے کہ ایرن ہالینڈ گزشتہ کئی سیزنز سے پی ایس ایل کی میزبانی سے وابستہ رہی ہیں اور ان کی غیر موجودگی پر شائقین کی جانب سے سوشل میڈیا پر بھی مایوسی کا اظہار کیا گیا۔