ٹینس اسٹار آرینا سبالینکا نے مسلسل دوسری بار میامی اوپن ٹائٹل اپنے نام کرلیا

اس فتح کے ساتھ سبالینکا نے نہ صرف اپنا ٹائٹل برقرار رکھا بلکہ “سن شائن ڈبل” کا اعزاز بھی حاصل کرلیا

ویب ڈیسک March 29, 2026
عالمی نمبر ایک ٹینس اسٹار آرینا سبالینکا نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوکو گوف کو شکست دے کر مسلسل دوسری بار میامی اوپن ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔

غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق میامی میں کھیلے گئے ویمنز سنگلز فائنل میں آرینا سبالینکا نے کوکو گوف کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 6-2، 4-6 اور 6-3 سے شکست دی۔

میچ کے آغاز میں سبالینکا نے بھرپور کھیل پیش کرتے ہوئے پہلا سیٹ آسانی سے جیت لیا، تاہم امریکی اسٹار کوکوگوف نے دوسرے سیٹ میں زبردست واپسی کرتے ہوئے مقابلہ برابر کردیا۔ فیصلہ کن تیسرے سیٹ میں بیلاروس کی کھلاڑی نے ایک بار پھر کنٹرول حاصل کیا اور کامیابی سمیٹ لی۔

اس فتح کے ساتھ سبالینکا نے نہ صرف اپنا ٹائٹل برقرار رکھا بلکہ “سن شائن ڈبل” کا اعزاز بھی حاصل کرلیا جس میں ایک ہی سیزن میں انڈین ویلز اوپن اور میامی اوپن جیتنا شامل ہے۔

یہ کارنامہ انجام دینے کے بعد وہ تاریخ کی چند منتخب کھلاڑیوں میں شامل ہوگئی ہیں جبکہ یہ ان کا مسلسل دوسرا میامی اوپن ٹائٹل بھی ہے۔

دوسری جانب کوکو گوف نے شاندار مقابلہ کیا تاہم وہ اپنے ہوم گراؤنڈ پر ٹائٹل جیتنے میں ناکام رہیں۔
