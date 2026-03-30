امریکا: کھانے کے شوقین شخص نے انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا

امریکی شہری 24 گھنٹوں میں 28 مشلِن اسٹار ریستورانوں میں کھا کر گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا

ویب ڈیسک March 30, 2026
(تصویر: گینیز ورلڈ ریکارڈز)

امریکا میں ایک کھانے کے شوقین نے 24 گھنٹوں میں 28 مشلِن اسٹار ریستورانوں میں کھا کر گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

امریکی شہر لاس ویگس سے تعلق رکھنے والے جوشوا فِکسین نے 9 مئی 2025 کو بروکلین کے اوکسوموکو سے کوشش کا آغاز کیا اور 10 مئی 2025 کو مین ہیٹن میں واقع گریمرسی ٹیورن میں تمام کیا۔

اس سے قبل جوشوا نے 2023 میں 24 گھنٹوں میں نیویارک کے 22 ریستورانوں میں کھانا کھا کر یہ ریکارڈ بنایا۔

اس کے بعد یہ ریکارڈ بھارت کے سُوجوائے کمار مترا اور رجنیش کمار ٹریپاتھی نے 2024 میں ہانگ کانگ میں 25 ریستورانوں میں کھانا کھا کر اپنے نام کر لیا تھا۔

بعد ازاں جوشوا نے یہ ریکارڈ دوبارہ اپنے نام کرنے کا فیصلہ کیا اور بالآخر ریکارڈ حاصل کرلیا۔
متعلقہ

Express News

میکسیکو: کھدائی کے دوران قدیم قربان گاہ دریافت

Express News

امریکا: لاٹری کیلئے 20 ٹکٹ خریدنے والے شہری نے سارے انعام جیت لیے

Express News

کینیڈا: 80 سالہ شہری نے سالگرہ پر انتہائی بڑا کیک بنا ڈالا

Express News

امریکا: دنیا کی سب سے بڑی چیز اسٹیک کی قطار

Express News

تل ابیب پر اڑتے کووں کے جُھنڈ، کیا ’مکمل تباہی‘ کی علامت ہے؟

Express News

مریخ پر اہرامِ مصر جیسا ڈھانچہ؟ راز  سے پردہ اٹھ گیا

