ایران کا آبنائے ہرمز کے قریب امریکی ساختہ ڈرون گرانے کا دعویٰ

امریکا اور اسرائیلی جارحیت کے دوران دشمن کے تباہ کیے گئے ڈرونز کی مجموعی تعداد تقریباً 140 ہو گئی ہے، ایرانی فوج

ویب ڈیسک March 29, 2026
facebook whatsup
فوٹو: غیرملکی میڈیا

ایران کی فضائی دفاعی افواج نے آبنائے ہرمز کے مشرقی علاقے میں امریکی ساختہ ایم کیو-9  ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔

پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی فوج نے بیان میں کہا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فضائی دفاعی نظام نے بغیر پائلٹ کے طیارے کو کامیابی سے ٹریک اور نشانہ بنایا، جو جارح امریکی و صہیونی افواج کا تھا، تاہم اس ڈرون کو کامیابی سے نشانہ بنا کر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔

پاسداران انقلاب نے بتایا کہ ایک اور کارروائی میں پاسداران انقلاب نے خرم آباد میں دو مزید "آربیٹر" ڈرونز کو روکا اور تباہ کردیا، ڈرونز کو مشترکہ قومی دفاعی نیٹ کے تحت کام کرنے والے جدید فضائی دفاعی نظام کے ذریعے شناخت کرکے ناکارہ بنایا گیا۔

بیان میں کہا گیا کہ تازہ ترین انٹرسیپشن کے ساتھ ہی امریکا اور اسرائیلی جارحیت کے دوران دشمن کے تباہ کیے گئے ڈرونز کی مجموعی تعداد تقریباً 140 ہو گئی ہے۔

مزید بتایا گیا کہ تنازع کے دوران مار گرائے گئے دشمن کے جدید لڑاکا طیاروں کی تعداد بھی دہرے ہندسوں کے قریب پہنچ رہی ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو