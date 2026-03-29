تکبر کا نتیجہ خواری

تکبر کا شکار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی سطح پر یو ٹرن لینے اور گیڈر بھبکیوں کا عالمی ریکارڈ قائم کردیا اور خود جنگ شروع کرکے یا کرا کر پھر خود ہی جنگ بند کرانے کا از خود ریکارڈ بناکر عالمی شہریت کا حامل نوبل پرائز کا خواب دیکھنے والے سپرپاور کے دعویدار ملک امریکا کے صدر کا پتا ہی نہیں چل رہا کہ وہ چاہتے کیا ہیں اور کرنا کیا ہے؟ شاید انھیں خود بھی نہیں پتا مگر ان کے تبدیل ہونے والے فیصلے دنیا کو حیران ضرور کردیتے ہیں شاید وہ شر میں خیر کی توقع کی بجائے خیر میں سے شر نکال لیتے ہیں۔
انھوں نے شر کی بجائے خیر کے لیے ایران سے مذاکرات شروع کرائے مگر جب انھیں لگا کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوجائیں انھوں نے خیر کا انتظار کیے بغیر ایران پر حملہ کرکے شر انگیزی کی اور کئی دن جنگ جاری رکھ کر ایران کو 48گھنٹے کا نوٹس دیا اور نوٹس کی مدت ختم ہونے سے قبل ہی خود اپنی شروع کردہ جنگ میں پانچ دنوں کا وقفہ کرلیا۔
دنیا اور امریکی خود حیران ہیں کہ جنگ کی بجائے مفاہمت کے لیے ایران سے مذاکرات کرانے والے امریکی صدر کو ہوا کیا تھا کہ اپنے تکبر پر ناز کرتے ہوئے انھوں نے مذاکرات چھوڑ کر ایران پر حملہ کرادیا اور تکبر کا شکار گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھنے والے اسرائیلی وزیراعظم کے سازشی ذہن کو پڑھے اور دیکھے بغیر اسرائیل کے کہنے پر دونوں نے ایران پر یہ سوچ کر حملہ کیا کہ چار عشروں سے عالمی پابندیوں کا شکار کمزور ملک ایران گھنٹوں میں ہتھیار ڈال دے گا اور پھر اسرائیل محفوظ اور امریکا وینزویلا کی طرح ایران کے آئل کا بھی مالک بن کر آئل کی بھی سپر پاور بن کر اپنی مرضی سے دنیا بھر میں آئل فروخت کرنے کا ٹھیکیدار بن جائے گا۔امریکی صدر کے تکبر نے دنیا کو پیغام دے دیا کہ امریکا دنیا میں جو چاہے کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ چاہے تو رات کی تاریکی میں وینزویلا کے منتخب صدر اور ان کی اہلیہ کو اغوا کراکر امریکا لاکر قید کرا دے یا دنیا پر مرضی سے ٹیرف مسلط کردے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
اسرائیلی وزیراعظم بھی امریکی صدر کی طرح تکبر اور رعونیت میں مبتلا ہوکر خواب دیکھ رہا تھا کہ وہ اور امریکا دونوں مل کر ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کردیں گے اور ایرانی عوام بھی وینزویلا کے عوام کی طرح اپنے صدر کے اغوا پر خاموش رہنے پر مجبور ہوجائیں گے۔
اس لیے اسرائیل اور امریکا نے پہلے مرحلے میں ایران کے مذہبی پیشوا اور سپریم لیڈر آیت اﷲ خامنہ ای کو نشانہ بنایا جو دھمکیوں کے باوجود اسرائیلی وزیراعظم کی طرح چھپ کر بیٹھے اور نہ انھوں نے کسی محفوظ بنکر میں پناہ لی بلکہ وہ اپنے روزمرہ کے معمولات پر غیر محفوظ جگہ پر شہادت کے منتظر رہے اور اپنی خواہش کے مطابق شہادت سے ہمکنار ہوئے جس کا ایرانی عوام پر اثر یہ ہوا کہ وہ اپنے باہمی اختلاف بھلاکر متحد ہوگئے اور بمباری کے خوف سے چھپنے کی بجائے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلے اور اپنے سپریم لیڈر سے محبت و عقیدت کے لیے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔
امریکا کی توقع کے برعکس اپنے دیگر رہنماؤں کی شہادت کے بعد بھی ایرانی متحد، پرعزم اور دلیر ثابت ہوئے اور ان کے ملک نے تقریباً ایک ماہ کی جنگ میں ہتھیار ڈالے نہ امریکی خواہش پوری ہونے دی بلکہ اسرائیلی حملوں کا وہ جواب دیا کہ جس کی دنیا کو توقع نہیں تھی۔ ایران نے 48گھنٹوں کی دھمکی دی نہ پانچ روز کے لیے جنگ روکی مگر اسرائیل اور امریکی اہداف پر اپنے حملے جاری رکھ کر دنیا کو حیران کرکے رکھ دیا۔
اسرائیل فلسطین اور لبنان کو تباہ کرنے کے بعد ایران کو چند گھنٹوں کی مار سمجھ رہا تھا اور تکبر کے مارے اسرائیلی شیطان نے ایران کے ساتھ لبنان پر حملہ کرکے لبنان کے بعض علاقے مکمل تباہ کردیے اور پہلی بار ایران کی بمباری سے اپنے بعض شہر اور دس ہزار املاک بھی تباہ کرا بیٹھا کیونکہ اس سے قبل اسرائیل کو کہیں سے اپنے حملوں کا خوفناک جواب نہیں ملا تھا۔ امریکا واقعی سپر پاور ہے اور اسرائیل امریکا کا بغل بچہ ہے جو امریکا کی گود میں بیٹھ کر خود کو بھی سپرپاور سمجھ بیٹھا تھا جو اب اتنا مجبور ہوگیا ہے کہ اسرائیلیوں کو اپنے گھروں میں چھپ کر محفوظ ہونے کا کہہ رہا ہے۔
امریکا ایران سے بہت دور اور محفوظ تو ہے مگر اس نے خلیجی ممالک میں لیے گئے اپنے اڈوں پر ایرانی حملوں میں قابل ذکر جانی و مالی نقصان اٹھایا ہے اور اس کا تکبر بھی خاک میں ملا اور اسے اپنی شروع کی گئی جنگ خود روکنا پڑی جب کہ نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ روکنے کے لیے ایران کو یہ کہنا پڑا کہ جنگ ایران کی مرضی سے ختم ہوگی، امریکا کی مرضی جنگ نہیں رکوا سکتی۔
امریکا اور اسرائیل کو اپنی جنگی طاقت اور صلاحیتوں پر بڑا ناز اور اس کے حکمرانوں کو تکبر تھا مگر پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے سربراہ کے بقول اب ایران سے جنگ میں امریکا اور اسرائیل فیس سیونگ چاہتے ہیں۔ یہ اگر حقیقت ہے تو امریکا اور اسرائیلی حکمرانوں کے بے پناہ تکبر نے امریکا و اسرائیل کو یہ دن دکھا دیے ہیں جس میں امریکا تو تباہی سے محفوظ رہا مگر اسرائیل خود تباہ ہوا مگر امریکا نے خلیجی ممالک کو بھی مکمل تباہ کرانے کی سازش کی جو دونوں کی خواہش تھی۔