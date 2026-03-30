ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کافی کا مخصوص مقدار میں استعمال بے چینی اور ڈپریشن کے خطرے کو کم بھی کر سکتا ہے۔
فوڈان یونیورسٹی میں کے سائنس دانوں نے تحقیق میں بتایا کہ معتدل مقدار میں کافی پینے والے (یعنی وہ افراد جو روزانہ دو سے تین کپ پیتے ہیں) ذہنی صحت کے مسائل کا کم شکار ہو سکتے ہیں۔
کافی میں موجود کیفین وقتی طور پر موڈ بہتر بنا سکتی ہے، جبکہ اس مشروب میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹس اور سوزش کم کرنے والی خصوصیات دماغ کے اہم نظاموں پر مثبت اثر ڈال سکتی ہیں۔
تاہم محققین نے خبردار کیا ہے کہ اس کا معتدل حد سے تجاوز نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔روزانہ پانچ یا اس سے زیادہ کپ کافی پینا ذہنی امراض کے بڑھتے ہوئے خطرے سے منسلک پایا گیا۔
بے چینی اور ڈپریشن کئی عوامل کے پیچیدہ امتزاج کا نتیجہ ہو سکتے ہیں ،جن میں ذہنی دباؤ یا صدمہ، سماجی تنہائی، اور جینیاتی رجحان شامل ہیں۔