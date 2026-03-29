متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے اتوار کو ایران سے فائر کیے گئے 16 بیلسٹک میزائل اور 42 ڈرونز کو مار گرایا ہے۔
متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا کہ متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے حملوں کے آغاز سے اب تک فائر کیے گئے 414 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل اور ایک زہار 914 ڈرونز کو ناکارہ بنایا ہے۔
وزارت دفاع نے کہا کہ ایرانی حملوں میں اب تک دو فوجی کے علاوہ دو مراکش اور دیگر شہری جاں بحق ہوئے، جن کا تعلق پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، فلسطین اور بھارت سے تھا، اس کے علاوہ 178 افراد زخمی بھی ہوئے۔
ایران نے خطے کے دیگر ممالک میں قائم امریکی فوجی بیسز کو بھی نشانہ بنایا ہے، جس میں سعودی عرب، کویت، اردن، عراق اور دیگر شامل ہیں۔
بحرین کی حکومت کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک ایران کے 174 میزائل اور 391 ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے۔
ادھر کویت کی وزارت دفاع نے بیان میں کہا کہ کویت میں ایرانی حملے کے نتیجے میں فوجی کیمپ پر 10 کویتی فوجی زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے اور فوجی کیمپ پر مادی نقصان بھی ہوا ہے۔
کویت کی وزارت دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کویتی فضائی حدود میں 14 بیلسٹک میزائل اور 12 ڈرونز داخل ہوئے۔
یاد رہے کہ 28 فروری کو اسرائیل اور امریکا نے ایران پر حملے شروع کیے تھے، جس کے نتیجے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای اور پاسداران انقلاب کے اعلیٰ کمانڈرز سمیت دو ہزار سے زائد شہری شہید ہوچکے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔
ایران نے امریکا اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں اسرائیل پر براہ راست جبکہ خلیجی ممالک میں قائم امریکی فوجی بیسز پر ڈرون اور میزائل حملے شروع کردیے۔