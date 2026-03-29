پی ایس ایل 11: قلندرز بمقابلہ کنگز میں مبینہ بال ٹیمپرنگ سے متعلق بڑی خبر!

مبینہ بال ٹیمپرنگ کے معاملے پر میچ ریفری روشن ماہناما نے پر سماعت کی

ویب ڈیسک March 30, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 میں لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان میچ میں مبینہ بال ٹیمپرنگ کے معاملے پر میچ ریفری روشن ماہناما نے پر سماعت کی۔

ذرائع کے مطابق میچ ریفری نے لاہور قلندرز کے فخر زمان اور ٹیم منیجر کو طلب کیا۔ سماعت میں فخر زمان نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا۔

فخر زمان کے انکار کے بعد مزید مزید سماعت آج کی جائے گی۔

واضح رہے لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان میچ کے 19 ویں اوور کے اختتام پر امپائرز نے گیند تبدیل تھی اور لاہور قلندرز کو پانچ رنز کا جرمانہ کیا تھا۔

میچ امپائرز کی رپورٹ پر میچ ریفری نے فخر زمان اور منیجر کو طلب کیا تھا۔

کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 4 وکٹوں سے شکست دی۔
متعلقہ

Express News

ٹینس اسٹار آرینا سبالینکا نے مسلسل دوسری بار میامی اوپن ٹائٹل اپنے نام کرلیا

Express News

ایرن ہولینڈ نے پی ایس ایل 11 میں عدم شرکت کی وجہ بتا دی

Express News

بھارتی کرکٹر ہاردک پانڈیا نےگرل فرینڈ کو قیمتی گاڑی مرسڈیز تحفے میں دے دی

Express News

اولمپکس میں جینڈر ٹیسٹ خواتین کی توہین ہے، جنوبی افریقی ایتھلیٹ کی نئی پالیسی پر شدید تنقید

Express News

دبئی میں عالمی گھڑسواری مقابلہ، 12 ملین ڈالر انعام امریکی گھوڑے کے نام

Express News

قومی فٹبال ٹیم مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں اترنے کو تیار

