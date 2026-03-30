آسٹریلیا میں قیامت خیز منظر، طوفان کے بعد آسمان خون کی طرح سرخ ہوگیا

آسٹریلیا کے ساحلی علاقے شارک بے میں ایک طاقتور طوفان کے باعث آسمان اچانک گہرے سرخ رنگ میں تبدیل ہو گیا، جس نے شہریوں کو حیرت میں ڈال دیا۔
رپورٹس کے مطابق یہ غیر معمولی منظر اس وقت دیکھنے میں آیا جب سائیکلون ناریلے کے زیرِ اثر تیز ہوائیں چلیں، جنہوں نے زمین سے آئرن آکسائیڈ سے بھرپور گرد کو فضا میں بلند کر دیا۔ چند ہی منٹوں میں دن کی روشنی مدھم ہو گئی اور آسمان سرخ اور نارنجی رنگ اختیار کر گیا۔
مقامی افراد کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گرد کے بادل اس قدر گھنے تھے کہ حدِ نگاہ تقریباً صفر ہو گئی، جبکہ کئی علاقوں میں لوگوں کو سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔
عینی شاہدین نے اس منظر کو غیر حقیقی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ماحول یکسر تبدیل ہو گیا ہو اور دن رات میں بدل گیا ہو۔
ماہرین موسمیات کے مطابق اس طرح کی صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شدید ہوائیں زمین کی سطح سے سرخ مٹی یا آئرن آکسائیڈ کے ذرات کو بڑی مقدار میں فضا میں پھیلا دیتی ہیں، جس سے آسمان کا رنگ سرخ یا نارنجی دکھائی دینے لگتا ہے۔
حکام نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔