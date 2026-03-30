پی ایس ایل: کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی، فخر زمان پر پابندی لگنے کا امکان

میچ ریفری روشن ماہنامہ آج دوبارہ سماعت کے بعد اپنا فیصلہ سنائیں گے

محمد یوسف انجم March 30, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے میچ میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر فخر زمان پر پابندی لگنے کا امکان ہے۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کراچی کنگز کے خلاف کھیلے گئے میچ میں لاہور قلندرز کے فخر زمان پر گیند سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا الزام ہے۔

فخر زمان کے خلاف لیول تھری چارج کے تحت کارروائی ہوگی۔

فخر زمان نے ابتدائی سماعت میں اس الزام کو مسترد کردیا تھا۔ ان کے معاملے پر آج میچ ریفری روشن ماہنامہ دوبارہ سماعت کے بعد اپنا فیصلہ سنائیں گے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ فخر زمان پر تین یا اس سے زیادہ میچز کی پابندی لگ سکتی ہے۔

واضح رہے کہ 20ویں اوور کے آغاز سے قبل فخر زمان پر گیند سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا الزام ہے۔

امپائر نے مشکوک سرگرمی کے باعث گیند کو تبدیل کرکے کراچی کنگز کو 5 پینالٹی رنز دیے تھے۔
