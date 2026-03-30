کراچی؛ رینجرز کی کارروائیوں میں مختلف جرائم میں ملوث گروہ کے  3 کارندے گرفتار

ملزمان نے حیران کن انکشافات کیے ہیں، ترجمان

اسٹاف رپورٹر March 30, 2026
facebook whatsup
فائل فوٹو
کراچی:

پاکستان رینجرز (سندھ) نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے پیر آباد اورنگی ٹاؤن مسلم آباد نمبر 2 سے اسٹریٹ کرائمز، غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور منشیات فروشی کی متعدد وارداتوں میں ملوث گروہ کے 3 کارندوں کو گرفتار کر لیا۔

ترجمان کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق گرفتار ملزمان میں شہروز ولد فیروزخان ، جنت گل ولد رحیم گل اور نعمان خان ولد زرغون خان شامل ہیں ، جن سے  ایک ٹرپل2 رائفل (جعلی لائسنس) بمعہ میگزین اور 57 عدد روانڈ ، ایک 9 ایم ایم پستول (بغیر لائسنس) بمعہ 2 میگزین اور 14 روانڈ ، ایک 30 بور پستول ( بوگس لائسنس ) بمعہ 5 روانڈ ، 7 تیس بور کے میگزین ، ایک ڈمی پستول ، 7 خنجر ، ایک سرجیکل بلیڈ ، 2 اسٹیل نکلز ، ایک دوربین ، ایک ڈی وی آر ، 200 گرام چرس اور 13 موبائل فونز برآمد کر لیے گئے ۔

گرفتار ملزم شہروز کا والد ناظم آباد نمبر ایک میں غیر قانونی شراب کی دکان چلاتا ہے اور منشیا ت کا عادی ہے ۔ شہروز ناظم آباد نمبر ایک میں بایئسیکل کی دکان چلاتا ہے اور دکان پر چرس فروخت کرنے کے ساتھ  ساتھ ڈاکوؤں کو کرایے پر ہتھیار بھی فراہم کرتا ہے ۔

ملزم جنت گل نے انکشاف کیا ہے کہ اس کے 2 بھائی پیر آباد کے علاقے میں منشیات فروشی میں ملوث ہیں ۔ ملزم جنت گل سال 2021 میں چرس اور چھینی گئی موٹر سائیکل کے کیس میں گرفتار ہو کر جیل جاچکا ہے ۔ ملزم پولیس مقابلے میں ٹانگ پر گولی لگنے سے زخمی بھی ہو چکا ہے ۔

اسی طرح ملزم نعمان نے انکشاف کیا ہے کہ وہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں ڈکیتیوں اور منشیات فروشی کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہا ہے ۔

گرفتار ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ۔ ملزمان کو بمعہ اسلحہ وایمونیشن اور دیگر برآمد شدہ سامان مزید قانونی کاروائی کے لیے  پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو