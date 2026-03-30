آئی پی ایل میں ٹاس فکسنگ پر شائقین کرکٹ برہم

مہذب اور شریف لوگوں کے کھیل کرکٹ کو سیاست اور کرپشن سے ناپاک کرنے والا بھارت تنقید کی زد میں آگیا۔
انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) 2026 کے آغاز کے ساتھ ہی ٹاس کے فیصلے کو لے کر مداحوں میں شدید غصہ دیکھنے کو ملا ہے۔
سوشل میڈیا پر کئی شائقین نے یہ الزام لگایا ہے کہ کچھ ٹیموں کے ٹاس میں جان بوجھ کر ہیر پھیر ہو رہی ہے، جس سے میچز کی شفافیت پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔
حال ہی میں ممبئی انڈینز اور کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے درمیان ٹاس کی ایک ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں سکہ زمین پر گرتے وقت کیمرے کا رخ بدل دیا جاتا ہے اور اسے اسکرین پر نہیں دکھایا جاتا۔
کھلاڑیوں اور تجزیہ کاروں کے مطابق، ٹاس کا نتیجہ اکثر میچ کے ابتدائی پل میں ٹیموں کی حکمت عملی کو متاثر کرتا ہے، اور کسی بھی غیر شفاف عمل سے پوری لیگ کی ساکھ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
گزشتہ سیزنز میں بھی ٹاس کے نتیجے کو لے کر کئی تنازعات سامنے آئے تھے اور اس بار شائقین نے اس پر سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔
آئی پی ایل کے حکام نے واضح کیا ہے کہ ٹاس مکمل طور پر شفاف طریقے سے کیا جاتا ہے اور کسی بھی غیر قانونی مداخلت کی صورت میں سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
ماہرین کرکٹ کے مطابق اگر ٹاس کے عمل میں کوئی بھی شکایت سامنے آتی ہے تو اس سے لیگ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے، اور شائقین کا اعتماد کم ہو سکتا ہے۔
دوسری جانب فاف ڈوپلیسی کی بھی ایک پرانی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ پیٹ کمنز کو مبینہ طور پر ممبئی انڈینز کے خلاف ٹاس کے متنازع فیصلے سے متعلق بتاتے نظر آرہے ہیں۔