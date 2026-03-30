ایران جنگ آغاز کے بعد سے حوثیوں کا اسرائیل پر دوسرا حملہ

امریکا نے خطے میں مزید افواج بھی بھیج دی ہے

ویب ڈیسک March 30, 2026
امریکا اسرائیل کی ایران پر جنگ مسلط کرنے کے بعد حوثیوں نے یمن سے آج دوسری بار اسرائیل پر حملہ کردیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل فوج نے دعویٰ کیا کہ یمن سے آنے والے دو ڈرونز کو ناکام بنادیا گیا ہے تاہم صیہونی فوج نے مزید تفصیلات نہیں دیں۔

یمن میں ایران حمایت یافتہ حوثی ملیشیا نے ہفتے کے روز جنگ میں داخل ہو کر اسرائیل پر میزائل داغے جس نے مشرق وسطیٰ میں تنازع کو اور بڑھا دیا ہے۔

یمن سے ہونے والا یہ تازہ ترین حملہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے ایک دن بعد ہوئے جس میں انہوں نے کہا کہ امریکا اور ایران "براہ راست اور بالواسطہ" بات چیت کر رہے ہیں اور یہ کہ ایران کے نئے رہنما "زیادہ سمجھدار ہیں"۔

تاہم دوسری جانب امریکا نے خطے میں مزید افواج بھی بھیج دی ہے۔ پاکستان، جو تہران اور واشنگٹن کے درمیان ثالث کے طور پر کام کر رہا ہے، نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں "بامعنی مذاکرات" کی میزبانی کرنے کی تیاری کر رہا ہے جس کا مقصد ایک ماہ سے جاری ایران جنگ کو ختم کرنا ہے۔
متعلقہ

Express News

پاسداران انقلاب کا متحدہ عرب امارات، بحرین میں ایلومینیم فیکٹریاں تباہ کرنے کا دعویٰ

Express News

امریکی زمینی فوج آئی تو ‘شارک کی خوراک’ بنے گی، ایران کی تباہ کن نتائج کی دھمکی

Express News

ایران جنگ پورے خطے کو طویل بحران میں دھکیل سکتی ہے، سربراہ ترک انٹیلی جنس سروس

Express News

توانائی بحران مزید سخت، روس نے دنیا بھر کو پیٹرول کی فراہمی بند کردی

Express News

وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد نیتن یاہو جیل میں جائیں گے، امریکی تحقیقاتی رپورٹ

Express News

ایران پر قبضے کیلئے امریکا کو 10 لاکھ فوجیوں کی ضرورت پڑے گی، برطانوی میڈیا کا دعویٰ

