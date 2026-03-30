امریکا اسرائیل کی ایران پر جنگ مسلط کرنے کے بعد حوثیوں نے یمن سے آج دوسری بار اسرائیل پر حملہ کردیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل فوج نے دعویٰ کیا کہ یمن سے آنے والے دو ڈرونز کو ناکام بنادیا گیا ہے تاہم صیہونی فوج نے مزید تفصیلات نہیں دیں۔
یمن میں ایران حمایت یافتہ حوثی ملیشیا نے ہفتے کے روز جنگ میں داخل ہو کر اسرائیل پر میزائل داغے جس نے مشرق وسطیٰ میں تنازع کو اور بڑھا دیا ہے۔
یمن سے ہونے والا یہ تازہ ترین حملہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے ایک دن بعد ہوئے جس میں انہوں نے کہا کہ امریکا اور ایران "براہ راست اور بالواسطہ" بات چیت کر رہے ہیں اور یہ کہ ایران کے نئے رہنما "زیادہ سمجھدار ہیں"۔
تاہم دوسری جانب امریکا نے خطے میں مزید افواج بھی بھیج دی ہے۔ پاکستان، جو تہران اور واشنگٹن کے درمیان ثالث کے طور پر کام کر رہا ہے، نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں "بامعنی مذاکرات" کی میزبانی کرنے کی تیاری کر رہا ہے جس کا مقصد ایک ماہ سے جاری ایران جنگ کو ختم کرنا ہے۔