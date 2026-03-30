نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کل چین کا اہم دورہ کریں گے

دونوں ممالک کے درمیان علاقائی صورتحال، دوطرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا

ویب ڈیسک March 30, 2026
اسلام آباد:

نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار 31 مارچ کو چین کا اہم سرکاری دورہ کریں گے۔

ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق یہ دورہ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی دعوت پر کیا جا رہا ہے۔

پاکستان اور چین کے درمیان ہر موسم میں قائم رہنے والی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری موجود ہے، جس میں علاقائی اور عالمی امور پر قریبی رابطہ اور باقاعدہ مشاورت شامل ہے۔

اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان علاقائی صورتحال، دوطرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔

وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا حالیہ کندھے کے معمولی فریکچر کے باوجود چین کا دورہ کرنا اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔
متعلقہ

Express News

ایران میں اسرائیلی حملے میں پاکستانی شہری شہید، اہل خانہ جسد خاکی کے منتظر

Express News

امریکا-ایران کا پاکستان پر اعمتاد، آنے والے دنوں میں مذاکرات کی میزبانی کیلئے تیار ہیں، اسحاق ڈار

Express News

بنوں میں برآمدہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 40  زخمی

Express News

سعودی ولی عہد کے متعلق ٹرمپ کے توہین آمیز جملوں پر مولانا فضل الرحمٰن کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

مشرق وسطی میں کشیدگی، وزیراعظم سے ترکیہ اور مصری وزارئے خارجہ کی ملاقات

Express News

قاسم خان کی گفتگو کو حکومت نے بلاوجہ متنازع بنانے کی کوشش کی، سہیل آفریدی

