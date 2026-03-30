پی ایس ایل: آج آرام کا دن، کراچی کنگز کی 4 پوائنٹس کیساتھ پہلی پوزیشن

پاکستان سپر لیگ کے گیارہویں ایڈیشن کے آغاز کو چار روز گزرنے کے بعد آج آرام کا دن ہے۔
مجموعی طور اب تک کھیلے گئے 6 میچز کے بعد کراچی کنگز کی ٹیم 4 پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست ہے۔
دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز 2 میچز میں سے ایک میں فتح اور ایک میں شکست کے بعد 2 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔
ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں اپنے اپنے ابتدائی میچز جیت کر 2، 2 پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب تیسری اور چوتھی پوزیشن پر موجود ہیں۔
کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم 2 میچز میں سے ایک میں فتح اور ایک میں شکست کے بعد 2 پوائنٹس کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہے۔
راولپنڈیز، اسلام آباد یونائیٹڈ ایک ایک اور حیدر آباد کنگزمین 2 میچز کھیل کر صفر پوائنٹ کے ساتھ بالترتیب چھٹی، ساتویں اور آٹھویں پوزیشن پر موجود ہیں۔
کل شام 7 بجے اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کی ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم لاہور میں مدمقابل آئیں گی۔