بیکٹیریا سے بھی چھوٹا کیو آر کوڈ تیار

یہ کیو آر کوڈ ویانا یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے تیار کیا

ویب ڈیسک March 30, 2026
سائنس دانوں نے بیکٹیریا سے بھی چھوٹا کیو آر کوڈ تیار کر لیا۔

آسٹریا کی ویانا یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی ٹیم نے چارجڈ زرات کی شعاعوں کا استعمال کرتے ہوئے سیرامک کی ایک خاص قسم پر کندہ کیا جس میں کافی برسوں تک ڈیٹا کو محفوظ کیا جا سکتا ہے اور ڈیٹا پڑھا جا سکتا ہے۔

1.98 مربع مائیکرو میٹر رقبے پر پھیلے اس کیو آر کوڈ کے سب سے چھوٹے کیو آر کوڈ کی تصدیق گینیز ورلڈ ریکارڈز نے کر دی ہے۔

یہ کیو آر کوڈ (جس کو اسکین کرنے سے یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھلتی ہے) اتنا چھوٹا ہے کہ عام روشنی میں اس کو دیکھنا ناممکن ہے اور اس کو صرف الیکٹرون مائیکرو اسکوپ میں دیکھا جا سکتا ہے۔
