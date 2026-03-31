گرمیوں میں ٹھنڈا میٹھا تربوز دیکھتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے، مگر اکثر لوگوں کو اس پر چٹکی بھر نمک چھڑکتے بھی دیکھا جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک سادہ سی عادت لگتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے ایک دلچسپ سائنسی راز پوشیدہ ہے جو ذائقے کو بھی بہتر بناتا ہے اور صحت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔
ماہرین کے مطابق نمک صرف کھانے کو نمکین بنانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی معمولی مقدار زبان پر موجود میٹھاس کے خلیات کو زیادہ متحرک کر دیتی ہے۔ جب نمک کے کلورائیڈ آئنز تربوز کی قدرتی شکر کے ساتھ ملتے ہیں تو مٹھاس مزید ابھر کر سامنے آتی ہے، یوں بغیر کسی اضافی چینی کے تربوز کا ذائقہ زیادہ بھرپور محسوس ہوتا ہے۔
تربوز چونکہ پانی سے بھرپور پھل ہے، اس لیے یہ جسم کو ٹھنڈک اور ہائیڈریشن فراہم کرتا ہے، مگر گرمی میں پسینے کے ذریعے جسم سے نمکیات بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں تربوز پر ہلکا سا نمک چھڑکنا نہ صرف ذائقے کو بڑھاتا ہے بلکہ جسم میں سوڈیم کی کمی کو بھی کسی حد تک پورا کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے توانائی برقرار رہتی ہے۔
کبھی کبھار تربوز پوری طرح میٹھا نہیں ہوتا یا اس کا ذائقہ پھیکا محسوس ہوتا ہے، ایسے میں نمک ایک قدرتی ’’فلیور بیلنسر‘‘ کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ پھل کے ذائقے کو متوازن کر کے اسے مزید خوشگوار بنا دیتا ہے، گویا ہر نوالہ پہلے سے زیادہ لذیذ ہو جاتا ہے۔
مزید یہ کہ نمک کی معمولی مقدار ہاضمے کے عمل کو بھی بہتر بنا سکتی ہے، کیونکہ یہ معدے میں رطوبتوں کو متحرک کرتی ہے۔ اگرچہ تربوز ویسے بھی جلد ہضم ہو جاتا ہے، لیکن نمک اس عمل کو مزید آسان بنا دیتا ہے۔
تاہم ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نمک کا استعمال ہمیشہ اعتدال میں ہونا چاہیے۔ زیادہ نمک نہ صرف تربوز کے اصل ذائقے کو دبا سکتا ہے بلکہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک چٹکی نمک، یا چاہیں تو تھوڑا سا کالا نمک اور لیموں کا رس، اس سادہ سے پھل کو ایک منفرد اور مزیدار تجربے میں بدل سکتا ہے۔
یوں دیکھا جائے تو تربوز پر نمک چھڑکنا محض ایک روایت نہیں بلکہ ذائقے، صحت اور سائنسی اصولوں کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔