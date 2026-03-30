آئی سی سی کا سوشل میڈیا چیئرمین جے شاہ کی ذاتی تشہیر کیلیے استعمال ہونے لگا

آئی سی سی نے اپنے آفیشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں جے شاہ کی ایک فہرست میں شمولیت کو نمایاں کیا گیا

ویب ڈیسک March 30, 2026
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کا سوشل میڈیا آئی سی سی چیئرمین جے شاہ کی ذاتی کامیابیوں کی تشہیر کے لیے استعمال ہونے لگا۔

 آئی سی سی نے اپنے آفیشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں جے شاہ کی ایک فہرست میں شمولیت کو نمایاں کیا گیا جبکہ وہ فہرست کرکٹ سے متعلق نہیں تھی۔

اس اقدام کے بعد سوشل میڈیا پر کرکٹ شائقین نے سخت ردعمل دیا اور آئی سی سی پر الزام عائد کیا کہ وہ اپنے پلیٹ فارم کو کھیل کے بجائے ایک فرد کی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کر رہا ہے۔

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ ٹرافی مندر لے جانے پر جے شاہ سمیت کوچ اور کپتان پر شدید تنقید

ناقدین کا کہنا ہے کہ ایک عالمی کرکٹ گورننگ باڈی ہونے کے ناطے آئی سی سی کو صرف کھیل، کھلاڑیوں، میچز اور کرکٹ کی ترقی سے متعلق مواد تک محدود رہنا چاہیے جبکہ اس نوعیت کی پوسٹس ادارے کی غیرجانبداری اور پیشہ ورانہ ساکھ پر سوال اٹھاتی ہیں۔

کچھ صارفین نے اس اقدام کو ذاتی پی آر مہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئی سی سی کو اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا اور کرکٹ پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔

یاد رہے کہ جے شاہ دسمبر 2024 سے آئی سی سی کے چیئرمین ہیں اور عالمی کرکٹ کے انتظامی امور کی نگرانی کر رہے ہیں، تاہم حالیہ واقعے نے ادارے کی سوشل میڈیا پالیسی پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔
متعلقہ

Express News

ٹینس اسٹار آرینا سبالینکا نے مسلسل دوسری بار میامی اوپن ٹائٹل اپنے نام کرلیا

Express News

ایرن ہولینڈ نے پی ایس ایل 11 میں عدم شرکت کی وجہ بتا دی

Express News

بھارتی کرکٹر ہاردک پانڈیا نےگرل فرینڈ کو قیمتی گاڑی مرسڈیز تحفے میں دے دی

Express News

اولمپکس میں جینڈر ٹیسٹ خواتین کی توہین ہے، جنوبی افریقی ایتھلیٹ کی نئی پالیسی پر شدید تنقید

Express News

دبئی میں عالمی گھڑسواری مقابلہ، 12 ملین ڈالر انعام امریکی گھوڑے کے نام

Express News

قومی فٹبال ٹیم مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں اترنے کو تیار

