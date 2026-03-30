انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کا سوشل میڈیا آئی سی سی چیئرمین جے شاہ کی ذاتی کامیابیوں کی تشہیر کے لیے استعمال ہونے لگا۔
آئی سی سی نے اپنے آفیشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں جے شاہ کی ایک فہرست میں شمولیت کو نمایاں کیا گیا جبکہ وہ فہرست کرکٹ سے متعلق نہیں تھی۔
اس اقدام کے بعد سوشل میڈیا پر کرکٹ شائقین نے سخت ردعمل دیا اور آئی سی سی پر الزام عائد کیا کہ وہ اپنے پلیٹ فارم کو کھیل کے بجائے ایک فرد کی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کر رہا ہے۔
ناقدین کا کہنا ہے کہ ایک عالمی کرکٹ گورننگ باڈی ہونے کے ناطے آئی سی سی کو صرف کھیل، کھلاڑیوں، میچز اور کرکٹ کی ترقی سے متعلق مواد تک محدود رہنا چاہیے جبکہ اس نوعیت کی پوسٹس ادارے کی غیرجانبداری اور پیشہ ورانہ ساکھ پر سوال اٹھاتی ہیں۔
کچھ صارفین نے اس اقدام کو ذاتی پی آر مہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئی سی سی کو اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا اور کرکٹ پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔
یاد رہے کہ جے شاہ دسمبر 2024 سے آئی سی سی کے چیئرمین ہیں اور عالمی کرکٹ کے انتظامی امور کی نگرانی کر رہے ہیں، تاہم حالیہ واقعے نے ادارے کی سوشل میڈیا پالیسی پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔