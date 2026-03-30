جرمانے کے بعد نسیم شاہ کی متنازع ٹویٹ پر وضاحت، معذرت بھی کرلی

ویب ڈیسک March 30, 2026
قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر نسیم شاہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کی گئی متنازع ٹویٹ پر وضاحت جاری کرتے ہوئے معذرت کرلی۔

نسیم شاہ نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ متنازع ٹویٹ ان کے اکاؤنٹ سے ان کی مینجمنٹ ٹیم کی جانب سے کی گئی تھی جو ان کے ذاتی خیالات کی عکاسی نہیں کرتی۔

انہوں نے کہا کہ میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی مکمل ذمہ داری قبول کرتاہوں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری تبدیلیاں کر دی گئی ہیں تاکہ آئندہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔

واضح رہے کہ نسیم شاہ نے اپنے سوشل میڈیا ایڈوائرز کو بھی برطرف کر دیا تھا اور پی سی بی نے ان کے ایڈوائزر کو بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ آئندہ کسی پی سی بی کنٹریکٹد پلیئر کے ساتھ کام نہ کر سکے۔

فاسٹ باؤلر نسیم شاہ نے اس معاملے پر کہا کہ میں ان تمام لوگوں سے معذرت کرتاہوں جو میرے پلیٹ فارم کے غلط استعمال سے متاثر ہوئے۔

واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے فاسٹ باؤلر نسیم شاہ پر سنٹرل کنٹریکٹ اور سوشل میڈیا گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی پر 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا ہے جبکہ اس سے قبل 27 مارچ کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔

اس سے قبل متنازع ٹویٹ کے بعد نسیم شاہ نے کہا تھا کہ میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک ہوگیا تھا اور اب اسے کامیابی کے ساتھ ریکور کر لیا گیا۔
