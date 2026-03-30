سیکیورٹی پروٹوکولز کی خلاف ورزی، قلندرز کا شاہین آفریدی پر 10 لاکھ روپے جرمانہ

چند روز قبل شاہین اور سکندر رضا کی جانب سے زبردستی کچھ لوگوں کو اپنے کمرے میں لے جانے کی رپورٹس سامنے آئی تھیں

سلیم خالق March 30, 2026
سیکیورٹی پروٹوکولز کی خلاف ورزی پر لاہور قلندرز نے کپتان شاہین آفریدی پر 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔

چند روز قبل شاہین اور سکندر رضا کی جانب سے زبردستی کچھ لوگوں کو ہوٹل میں اپنے کمرے میں لے جانے کی رپورٹس سامنے آئی تھیں، اس حوالے سے پولیس نے دونوں کرکٹرز پر سیکیورٹی ضوابط کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا تھا۔

 پنجاب پولیس کی جانب سے پاکستان کرکٹ بورڈ اور پی ایس ایل چیف کو ایک خط لکھا گیا، جس میں الزام لگایا گیا کہ دونوں کھلاڑیوں نے غیر مجاز افراد کو زبردستی ہوٹل کے کمرے تک پہنچایا۔

پولیس نے اپنے خط میں زور دیا تھا کہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں، اسی لیے قلندرز نے جرمانہ عائد کیا۔
