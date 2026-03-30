محکمہ صحت سندھ کے ویکسینیٹرز نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں بی پی ایس 6 سے اپگریڈ کرکے جونیئر ٹیکنیشن (بی پی ایس 9) کے عہدے پر ترقی دی جائے۔
ویکسینیٹرز کا کہنا ہے کہ تقریباً پانچ سال قبل پروجیکٹ ڈائریکٹر ای پی آئی سندھ کی جانب سے سیکرٹری ہیلتھ کو ارسال کیے گئے مکتوب میں ویکسینیٹرز سمیت دیگر عملے کی اپ گریڈیشن کی تجویز دی گئی تھی، تاہم تاحال اس پر کوئی عملی پیش رفت نہیں ہوسکی۔
انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ وہ محکمہ صحت کے دیگر تکنیکی طبی عملے کی طرح ٹیکنیکل اسٹاف ہیں کیونکہ وہ براہِ راست بچوں کو ویکسین لگاتے ہیں اور ای پی آئی پروگرام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔
ویکسینیٹرز نے مطالبہ کیا کہ پی ڈی ای پی آئی کی سفارش پر فوری عمل درآمد کرتے ہوئے ان کی موجودہ پوسٹ کو اپگریڈ کر کے جونیئر ٹیکنیشن (بی پی ایس 9) کیا جائے تاکہ انہیں ان کا حق مل سکے اور ای پی آئی کی کارکردگی میں مزید بہتری آئے۔