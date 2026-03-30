سندھ کے ویکسینیٹرز کا ویکسینیٹر کی پوسٹ کو جونیئر ٹیکنیشن میں اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ

ویکسینیٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں بی پی ایس 6 سے اپگریڈ کرکے جونیئر ٹیکنیشن (بی پی ایس 9) کے عہدے پر ترقی دی جائے

اسٹاف رپورٹر March 30, 2026
facebook whatsup

محکمہ صحت سندھ کے ویکسینیٹرز نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں بی پی ایس 6 سے اپگریڈ کرکے جونیئر ٹیکنیشن (بی پی ایس 9) کے عہدے پر ترقی دی جائے۔

ویکسینیٹرز کا کہنا ہے کہ تقریباً پانچ سال قبل پروجیکٹ ڈائریکٹر ای پی آئی سندھ کی جانب سے سیکرٹری ہیلتھ کو ارسال کیے گئے مکتوب میں ویکسینیٹرز سمیت دیگر عملے کی اپ گریڈیشن کی تجویز دی گئی تھی، تاہم تاحال اس پر کوئی عملی پیش رفت نہیں ہوسکی۔

انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ وہ محکمہ صحت کے دیگر تکنیکی طبی عملے کی طرح ٹیکنیکل اسٹاف ہیں کیونکہ وہ براہِ راست بچوں کو ویکسین لگاتے ہیں اور ای پی آئی پروگرام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ویکسینیٹرز نے مطالبہ کیا کہ پی ڈی ای پی آئی کی سفارش پر فوری عمل درآمد کرتے ہوئے ان کی موجودہ پوسٹ کو اپگریڈ کر کے جونیئر ٹیکنیشن (بی پی ایس 9) کیا جائے تاکہ انہیں ان کا حق مل سکے اور ای پی آئی کی کارکردگی میں  مزید بہتری آئے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو