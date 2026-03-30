اسرائیلی حملے میں شہید پاکستانی شہری کی میت ایران سے روانہ، کل پاکستان پہنچے گی

یاسر خان 23 مارچ کو بندر عباس پر اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے

شاہ میر خان March 30, 2026
کراچی: ایران میں اسرائیلی حملے میں شہید پاکستانی یاسر کی میت روانہ کردی گئی جو کل لواحقین کے سپرد کی جائے گی۔

تفصیلات کے مطابق ایران کی بندر عباس پر 23 مارچ کو اسرائیلی حملے میں کراچی کے رہائشی نوجوان اور مرچنٹ نیوی کے ملازم یاسر شہید جبکہ دوسرا ساتھی زخمی ہوا تھا۔

یاسر کی شہادت کے بعد اہل خانہ نے حکومت سے میت وطن واپس لانے کی اپیل کی تھی جس کے بعد متوفی کا جسد خاکی روانہ کردیا گیا۔

ایدھی حکام کے مطابق شہید یاسر کا جسد خاکی صبح 8 بجے ایران سے تفتان بارڈر روانہ کیا گیا۔

حکام کے مطابق تفتان بارڈر پر شہید یاسر کا جسد خاکی پاکستانی حکام کے حوالے کردیا جائے گا جبکہ اہل خانہ کی جانب سے شجاعت زمان میت وصول کریں گے.
