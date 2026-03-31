مقبوضہ یروشلم؛ مسلمانوں اور عیسائیوں پر عبادات کی پابندی، مسلم ممالک کی شدید مذمت

وزراء نے مسلم اور عیسائی مقدس مقامات میں موجودہ قانونی اور تاریخی حیثیت کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور دیا

ویب ڈیسک March 31, 2026
متعدد مسلم ممالک نے مقبوضہ یروشلم میں سنڈے ماس کے مقدس چرچ میں اسرائیل کی جانب سے پادری کے داخلے پر پابندی کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے اور ان پابندیوں کو مسترد کیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق عرب امارات، اردن، ترکی، مصر، انڈونیشیا، پاکستان، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ نے بیت المقدس میں عیسائیوں کی عبادت کی آزادی پر پابندیوں اور مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ میں داخلے پر پابندیوں کو سختی سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

انہوں نے یہودیوں کی قانونی اور تاریخی جگہ پر عیسائیوں کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی اسرائیلی کوشش کی مذمت اور اسے مسترد کرنے کی تجدید کی ہے۔

یہ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون کی مسلسل صریح خلاف ورزیاں ہیں، بشمول بین الاقوامی انسانی قانون، نیز قانونی اور تاریخی حیثیت کی جو عبادت گاہوں تک رسائی کے غیر محدود حق کی نمائندگی کرتے ہیں۔

وزراء نے یروشلم اور اس کے مسلم اور عیسائی مقدس مقامات میں موجودہ قانونی اور تاریخی حیثیت کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ اسرائیل، قابض طاقت کے طور پر، مقبوضہ یروشلم پر کوئی حاکمیت نہیں رکھتا،اور ان تمام اقدامات کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا جو عبادت گاہوں تک عبادت کرنے والوں کی رسائی میں رکاوٹ ہیں۔
متعلقہ

Express News

یو اے ای کا ایران کے 11 میزائل اور 27 ڈرون روکنے کا دعویٰ

Express News

ایرانی قیادت میں دراڑیں پیدا ہوچکیں مذاکرات کن سے ہورہے ہیں نہیں بتاؤں گا، امریکی وزیر خارجہ

Express News

ایران کے خلاف جنگ؛ اسپین نے امریکی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کردی

Express News

ایرانی ہیکرز نے اسرائیل کے 50 سیکیورٹی کیمرے ہیک کیے، وال اسٹریٹ جرنل

Express News

ایران میں زمینی کارروائی، صدر ٹرمپ کی 39 سال پرانی ویڈیو سامنے آگئی

Express News

پاسدارانِ انقلاب نے بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری کی شہادت کی تصدیق کردی

