متعدد مسلم ممالک نے مقبوضہ یروشلم میں سنڈے ماس کے مقدس چرچ میں اسرائیل کی جانب سے پادری کے داخلے پر پابندی کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے اور ان پابندیوں کو مسترد کیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق عرب امارات، اردن، ترکی، مصر، انڈونیشیا، پاکستان، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ نے بیت المقدس میں عیسائیوں کی عبادت کی آزادی پر پابندیوں اور مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ میں داخلے پر پابندیوں کو سختی سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
انہوں نے یہودیوں کی قانونی اور تاریخی جگہ پر عیسائیوں کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی اسرائیلی کوشش کی مذمت اور اسے مسترد کرنے کی تجدید کی ہے۔
یہ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون کی مسلسل صریح خلاف ورزیاں ہیں، بشمول بین الاقوامی انسانی قانون، نیز قانونی اور تاریخی حیثیت کی جو عبادت گاہوں تک رسائی کے غیر محدود حق کی نمائندگی کرتے ہیں۔
وزراء نے یروشلم اور اس کے مسلم اور عیسائی مقدس مقامات میں موجودہ قانونی اور تاریخی حیثیت کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ اسرائیل، قابض طاقت کے طور پر، مقبوضہ یروشلم پر کوئی حاکمیت نہیں رکھتا،اور ان تمام اقدامات کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا جو عبادت گاہوں تک عبادت کرنے والوں کی رسائی میں رکاوٹ ہیں۔