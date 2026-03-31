افغانستان سے دہشتگردی اور بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ خطے کیلئے بڑا خطرہ بن گیا

افغانستان دہشتگرد گروہوں کیلئے محفوظ پناہ گاہ بن چکا

ویب ڈیسک March 31, 2026
افغان طالبان رجیم اور بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ  خطے کے استحکام کیلئے بڑا خطرہ بن گیا ہے۔

بنگلہ دیشی جریدہ دی مسلم ٹائمزکےمطابق پاکستان نے4 سالہ سفارتی کوششوں کے بعد افغانستان میں موجوددہشتگردوں کےٹھکانوں پرکارروائی کی۔ طالبان رجیم کےجارحانہ رویےاورعدم تعاون کی وجہ سےقطراورترکیہ کی ثالثی کی کوششیں بےسود رہیں۔

فتنہ الخوارج کی پشت پناہی اورافغان سرزمین کے استعمال کیوجہ سے پاکستان طالبان کیخلاف کارروائی پرمجبور ہوا۔ علاقائی عدم استحکام کوسمجھنے کیلئے بھارت اسرائیل تعلقات اورافغان طالبان کےپراکسی کردارکاجائزہ لیناہوگا۔

دی مسلم ٹائمز کے مطابق افغانستان دہشتگرد گروہوں کیلئےمحفوظ پناہ گاہ بن چکاجو جنوبی اور وسطی ایشیا میں استحکام کومتاثرکررہاہے۔

 ماہرین کے مطابق افغان سرزمین سےسرحد پارحملے اس بات کا ثبوت ہیں کہ مسلح گروہوں کیلئےسازگارماحول طویل المدتی علاقائی امن کیلئےخطرہ ہے۔
متعلقہ

Express News

اسرائیلی حملے میں شہید پاکستانی شہری کی میت ایران سے روانہ، کل پاکستان پہنچے گی

Express News

حکومت کا اسٹریٹجک پٹرولیم ذخائر قائم کرنے کا اصولی فیصلہ

Express News

سندھ کے ویکسینیٹرز کا ویکسینیٹر کی پوسٹ کو جونیئر ٹیکنیشن میں اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ

Express News

کویت کی پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی جاری رکھنے کی یقین دہانی

Express News

قومی اسمبلی اجلاس میں علی لاریجانی کیلیے دعائے مغفرت

Express News

4 اپریل کو تعطیل کا نوٹی فکیشن جاری

