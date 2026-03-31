ایران کا کویتی آئل ٹینکر پر حملہ، آگ بھڑک اٹھی

دبئی پورٹ پر کویتی آئل ٹینکر السلمی کو لنگر انداز ہونے کے دوران ایرانی ڈرون نے نشانہ بنایا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق کویت پیٹرولیم کارپوریشن (کے پی سی) نے اعلان کیا کہ السلمی، ایک بہت بڑے خام مال بردار جہاز پر منگل 31 مارچ 2026 کی صبح حملہ کیا گیا۔
دبئی کے قریب پانی میں پیش آنے والے واقعے کے بعد کویتی کروڈ ٹینکر السلمی پر سوار عملے کے تمام 24 ارکان کے محفوظ ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔
ایک بیان میں کے پی سی نے تصدیق کی کہ حملے کے وقت ٹینکر مکمل طور پر لدا ہوا تھا۔
کے پی سی نے کہا کہ اس حملے کے نتیجے میں بحری جہاز کے ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا اور جہاز میں آگ لگ گئی ہے جبکہ ارد گرد کے پانیوں میں ممکنہ تیل پھیل گیا ہے۔