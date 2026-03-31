آئی ایس پی آر کی جانب سے جرأت کے نشان کی سنسنی خیز قسط ریلیز جاری

یہ کہانی میجر علی شہید اور حوالدار نثار شہید کی جرات کی داستان ہے

ویب ڈیسک March 31, 2026
آئی ایس پی آر کی جانب سے ’’جرأت کے نشان‘‘ کی سنسنی خیز قسط ریلیز کر دی گئی۔

سنسنی خیز قسط پاک فوج کے جوانوں کی دہشت گردی کے خلاف بے مثال بہادری کو پوری قوم خراجِ تحسین پیش کرتی ہے۔

یہ کہانی میجر علی شہید اور حوالدار نثار شہید کی جرات کی داستان ہے۔ پاک فوج کے ان جری جوانوں نے ژوب، (بلوچستان) میں ایک خطرناک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں دشمن کا مقابلہ کیا۔

بھاری اسلحہ سے لیس دہشت گردوں کے خلاف، کم تعداد کے باوجود ایس ایس جی ٹیم نے کامیاب حکمتِ عملی اور ثابت قدمی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔

ان جری جوانوں نے فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کو نہ صرف روکا بلکہ واصلِ جہنم بھی کیا۔ اس آپریشن میں میجر علی اور حوالدار نثار نے بہادری اور قربانی کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔

اپنی جرأت سے انہوں نے معصوم شہریوں کو بچایا اور ہمیشہ کے لیے قومی ہیروز میں اپنا نام لکھوا لیا۔

یہ قسط ان کی عظیم قربانی اور استقامت کو سلام پیش کرتی ہے یاد دلاتی ہے کہ پاکستان کا امن شہداء کے لہو کا مرہونِ منت ہے۔
متعلقہ

Express News

اسرائیلی حملے میں شہید پاکستانی شہری کی میت ایران سے روانہ، کل پاکستان پہنچے گی

Express News

حکومت کا اسٹریٹجک پٹرولیم ذخائر قائم کرنے کا اصولی فیصلہ

Express News

سندھ کے ویکسینیٹرز کا ویکسینیٹر کی پوسٹ کو جونیئر ٹیکنیشن میں اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ

Express News

کویت کی پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی جاری رکھنے کی یقین دہانی

Express News

قومی اسمبلی اجلاس میں علی لاریجانی کیلیے دعائے مغفرت

Express News

4 اپریل کو تعطیل کا نوٹی فکیشن جاری

