لاہور؛ گھریلو ملازم کی 4 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش

ملزم نے چھت پر لے جا کر بچی سے زیادتی کی کوشش کی، پولیس

سید مشرف شاہ March 31, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل
لاہور:

کاہنہ میں چوکی ہلوکی پولیس نے 15 کال پر کارروائی کرتے ہوئے 4 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والے گھریلو ملازم کو گرفتار کر لیا۔

ترجمان پولیس کے مطابق تعاقب کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا، ملزم نے چھت پر لے جا کر بچی سے زیادتی کی کوشش کی۔

بچی کے رونے کی باعث والدہ نے چھت پر جا کر دیکھا تو ملزم زیادتی کی کوشش کر رہا تھا، والدہ حریم بی بی کے شور کرنے پر ملزم موقع سے فرار ہوگیا تھا۔

ایس پی ماڈل ٹاؤن جہانداد اکرم کے مطابق ملزم بلال کے خلاف مقدمہ درج کرکے جینڈر سیل کے حوالے کر دیا گیا، بچیوں کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو