لاہور:
کاہنہ میں چوکی ہلوکی پولیس نے 15 کال پر کارروائی کرتے ہوئے 4 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والے گھریلو ملازم کو گرفتار کر لیا۔
ترجمان پولیس کے مطابق تعاقب کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا، ملزم نے چھت پر لے جا کر بچی سے زیادتی کی کوشش کی۔
بچی کے رونے کی باعث والدہ نے چھت پر جا کر دیکھا تو ملزم زیادتی کی کوشش کر رہا تھا، والدہ حریم بی بی کے شور کرنے پر ملزم موقع سے فرار ہوگیا تھا۔
ایس پی ماڈل ٹاؤن جہانداد اکرم کے مطابق ملزم بلال کے خلاف مقدمہ درج کرکے جینڈر سیل کے حوالے کر دیا گیا، بچیوں کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔