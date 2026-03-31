کویت سے تیل کی آمد بحال، پاکستانی جہازوں کے ذریعے سپلائی جاری

اسلام آباد:
کویت سے پاکستانی جہازوں کے ذریعے ڈیزل اور جیٹ فیول کی سپلائی بحال کر دی گئی ہے، جس سے ایئرلائنز کے لیے جیٹ فیول کی دستیابی یقینی ہو گئی ہے اور ہوائی سفر کرنے والے شہریوں کو اضافی کرایہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔
ذرائع کے مطابق ایران نے پاکستانی آئل کارگو کے لیے محفوظ راستہ فراہم کیا ہے اور اب تک محدود تعداد میں کارگو گزر چکی ہیں، جبکہ مرحلہ وار تقریباً 20 ٹینکر آنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق کویت سے روزانہ کی بنیاد پر 1 سے 2 ٹینکر آئیں گے۔
کویت کے ساتھ موجودہ 50 سالہ سپلائی معاہدہ اب بھی فعال ہے، تاہم نیا معاہدہ نہیں ہوا۔ پاکستان سعودی عرب سے ماہانہ 3 تا 5 اور یو اے ای سے 2 تا 4 کارگو تیل حاصل کرتا رہا ہے۔
سپلائی کی بحالی سے بجلی، ڈیزل اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں کمی کے خدشات کم ہو جائیں گے اور عوامی ضروریات متاثر نہیں ہوں گی۔ توانائی اور ایوی ایشن شعبے میں ضروری اصلاحات کے ساتھ قیمتیں مستحکم رہنے کا امکان ہے۔