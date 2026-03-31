چیئرمین پی ٹی آئی کا واٹس ایپ نمبر ہیک ہوگیا، ہیکرز کی جانب سے رقم کی درخواستیں

تمام مالی درخواستوں کو نظر انداز کیا جائے، بیرسٹر گوہر کا ایکس پر بیان

ویب ڈیسک March 31, 2026
اسلام آباد:

چیئرمین پی ٹی آئی کا واٹس ایپ نمبر ہیک کرلیا گیا، جبکہ ہیکرز کی جانب سے رقم کی درخواستیں کی جا رہی ہیں۔

پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان  نے ایکس پر بیان میں بتایا کہ ان کا واٹس ایپ نمبر آج صبح تقریباً 11 بجے ہیک کر لیا گیا ہے اور ان کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہونے کے بعد ڈیلیٹ بھی ہو چکا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہیکرز کی جانب سے رقم کی درخواستیں کی جا رہی ہیں۔ تمام مالی درخواستوں کو نظر انداز کیا جائے۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ معاملے سے متعلقہ حکام سے رجوع کر لیا گیا ہے تاکہ صورتحال کا فوری نوٹس لیا جا سکے اور ضروری کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔

 
