لاہور ایئرپورٹ: جعلی شناخت پر اٹلی جانے والا مسافر گرفتار

لاہور:
لاہور ایئرپورٹ پر ایف آئی اے نے ایک مسافر کو گرفتار کر لیا جو جعلی شناخت ظاہر کر کے اٹلی جانے کی کوشش کر رہا تھا۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم نے خود کو محمد رحمان طارق ظاہر کیا تاہم امیگریشن چیک کے دوران مشکوک ہونے پر مزید تفتیش کی گئی تو اس کا اصل نام محمد احسان طارق سامنے آیا۔
ذرائع کے مطابق ملزم اپنے بھائی محمد رحمان طارق کی دستاویزات استعمال کرکے اٹلی جانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ بھائی نے اٹلی سے سفری دستاویزات بذریعہ ڈاک بھیجی تھیں۔
ملزم 2016 سے 2018 تک اٹلی میں قیام کر چکا ہے اور اطالوی زبان سے بخوبی واقف ہے۔ ملزم کو مزید کارروائی کے لیے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل لاہور منتقل کر دیا گیا۔