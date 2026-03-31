اٹلی؛ اجازت کے بغیر امریکی فوجی طیاروں کی لینڈنگ کی کوشش، حکومت نے روک دیا

مبینہ طور پر اطالوی حکام سے پیشگی مشاورت نہیں کی گئی تھی

ویب ڈیسک March 31, 2026
اٹلی نے امریکی فوجی طیاروں کو مشرق وسطیٰ سے منسلک کارروائیوں کے لیے سسلی کا فضائی اڈہ استعمال کرنے سے منع کردیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اس فیصلے کا تعلق نیول ایئر اسٹیشن سگونیلا سے ہے جو ایک اسٹریٹجک مرکز ہے جو اکثر نیٹو اور امریکی مشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

رپورٹس کے مطابق امریکی طیاروں بشمول بمباروں کے مشرق وسطیٰ کی طرف جانے سے پہلے اڈے پر اترنے کی توقع تھی تاہم اٹلی نے اترنے سے منع کردیا۔

رپورٹس کے مطابق، درخواست مسترد اس لیے کی گئی کیونکہ اجازت کے مناسب طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا تھا۔ اٹلی میں امریکی فوجی اڈوں کے استعمال کو کنٹرول کرنے والے معاہدوں کے تحت، روم سے باضابطہ طور پر مشورہ کیا جانا چاہیے اور اس طرح کی کارروائیوں کو آگے بڑھنے سے پہلے منظوری دینا چاہیے۔

مبینہ طور پر اطالوی حکام سے پیشگی مشاورت نہیں کی گئی تھی، جس کی وجہ سے انکار کیا گیا۔ وزارت دفاع نے اس معاملے پر کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے۔
