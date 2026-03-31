لاہور؛ شہری کے قتل کا معما حل، بیوی اور اس کا آشنا مرکزی ملزم نکلے

لاہور:
انویسٹی گیشن پولیس تھانہ کاہنہ نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے شہری رمضان کے قتل کا معما حل کر لیا ہے، جس میں مقتول کی بیوی اور اس کا آشنا ہی مرکزی ملزمان نکلے۔
ایس پی انویسٹی گیشن ماڈل ٹاؤن کے مطابق ملزم نے مقتول رمضان کو کسی کام کے بہانے سے کاہنہ کے علاقہ میں بلایا، جہاں اسے ویران جگہ لے جا کر چھری کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا گیا۔ ایس پی شاہد نواز ورائچ نے بتایا کہ مقتول چند روز تک اسپتال میں زیر علاج رہا مگر جانبر نہ ہو سکا۔
دوسری جانب انویسٹی گیشن پولیس کاہنہ نے ایک اور بڑی کارروائی کرتے ہوئے شہری طاہر مشتاق کے گھر سے غیر ملکی کرنسی اور دیگر قیمتی سامان چوری کا معما بھی حل کر لیا ہے اور 3 خواتین سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔
پولیس کے مطابق ملزمان سے شہری کے گھر سے چوری کیے گئے 25 لاکھ روپے نقد برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ایس پی انویسٹی گیشن ماڈل ٹاؤن کے مطابق ملزمان گھروں میں کم تنخواہ پر کام کرتے تھے اور گھر والوں کی عدم موجودگی میں نقدی اور قیمتی سامان چوری کر کے فرار ہو جاتے تھے۔
اسی طرح نشتر کالونی کے علاقے میں خاتون شہری کے گھر سے زیورات، غیر ملکی کرنسی اور دیگر قیمتی سامان چوری کا معما بھی حل کر لیا گیا ہے۔
انچارج انویسٹی گیشن تھانہ نشتر کالونی نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 3 خواتین سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان سے 48 لاکھ روپے نقدی اور 4 تولے سونا برآمد ہوا ہے۔
پولیس کے مطابق ملزمان گھروں میں کم تنخواہ پر کام کرتے تھے اور شناختی کارڈ دینے سے اجتناب کرتے تھے۔ ایس پی شاہد نواز ورائچ کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ملزمان اب پولیس کی گرفت میں ہیں اور ان کے خلاف مضبوط چالان مرتب کر کے انہیں قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔