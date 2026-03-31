خیبرپختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں جوائنٹ اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس، قبائلی اضلاع کی ترقیاتی منصوبوں پر غور

ویب ڈیسک March 31, 2026
facebook whatsup

خیبرپختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت جوائنٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں قبائلی اضلاع کے تیز رفتار ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی غور کیا گیا۔

اجلاس میں وفاقی وزراء احسن اقبال، امیر مقام، مبارک زیب اور وزیر خزانہ خیبرپختونخوا مزمل اسلم سمیت دیگر حکام شریک ہوئے۔

صوبائی وزیر سہیل آفریدی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ خیبرپختونخوا حکومت نے تیز رفتار ترقیاتی منصوبوں کے لیے 30.3 ارب روپے کی برج فنانسنگ فراہم کی ہے جبکہ وفاق کی جانب سے رواں سال اے آئی پی کے تحت ایک روپے کی بھی ریلیز نہیں ہوئی۔

انہوں نے کہا کہ وفاق کی جانب سے 20 ارب روپے جاری کرنے کا عندیہ قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے اہم قدم ہے اور ہائی امپیکٹ منصوبوں کے لیے 9.3 ارب روپے جلد جاری کرنے کی یقین دہانی بھی خوش آئند ہے۔

بریفنگ میں بتایا گیا کہ فنڈز ضم اضلاع میں پولیس انفراسٹرکچر اور تکمیل کے قریب ہائی پرایارٹی منصوبوں پر خرچ ہوں گے۔ صوبائی حکومت نے پولیس کی استعداد بڑھانے اور جدید سازوسامان کے لیے 28 ارب روپے فراہم کیے ہیں۔ ضم اضلاع میں گھروں کی سولرائزیشن منصوبے میں زیادہ آبادی کو فائدہ دینے کے لیے صوبہ بھی حصہ ڈالنے کو تیار ہے۔

سہیل آفریدی نے کہا کہ قبائلی اضلاع کو طویل عرصے سے نظر انداز کیا گیا اور گزشتہ سات سال میں 1375 ارب روپے دیگر صوبوں میں تقسیم ہوئے۔

اس موقع پر وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ قبائلی اضلاع کے این ایف سی شیئر سے متعلق وزیر اعظم کو خط لکھا جا چکا ہے اور ضم اضلاع کا حصہ نہ دینا ناانصافی ہے، خیبرپختونخوا کو اپنے پورے مالی وسائل ملنے چاہئیں۔

اجلاس میں بتایا گیا کہ ضم اضلاع میں گھروں کی سولرائزیشن کے لیے نئی اے ڈی پی اسکیم کی سمری منظور کر لی گئی ہے اور پی ڈی ڈبلیو پی اجلاس میں پی سی ون پیش کیا جائے گا۔

فاٹا یونیورسٹی کی اسٹرینتھنگ کے لیے پی سی ون منظور کیا جا چکا ہے جس کے تحت 2.5 ارب روپے جاری ہو چکے ہیں جبکہ پولیس انفراسٹرکچر کے قیام کے لیے جاری 7 ارب روپے بھی خرچ کیے جا چکے ہیں۔

اجلاس میں ضم اضلاع میں ایک ہزار نوجوانوں کو ٹیکنیکل اسکلز اور انٹرنشپ کے مواقع فراہم کرنے کے ترقیاتی منصوبے پر بھی غور کیا گیا۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو