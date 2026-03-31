امارات میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ

تیل کی بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں اور جغرافیائی سیاسی تناؤ کی وجہ سے تیل کی مارکیٹ پر بُرا اثر پڑا ہے

ویب ڈیسک March 31, 2026
متحدہ عرب امارات میں اپریل کے مہینے میں ایندھن کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے جس میں ڈیزل کی قیمت 70 فیصد تک پہنچ گئی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق تیل کی بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں اور جغرافیائی سیاسی تناؤ کی وجہ سے تیل کی مارکیٹ پر بُرا اثر پڑا ہے۔

پٹرول کی قیمتوں میں ماہ بہ ماہ تقریباً 30 فیصد اضافہ ہوا ہے جب کہ ڈیزل کی قیمت میں 70 فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا۔

متحدہ عرب امارات میں متعلقہ حکام نے ڈیزل کی قیمتوں کو ڈی ایچ 2.72 سے بڑھا کر مارچ میں ڈی ایچ 4.69 فی لیٹر کردیا جس سے ماہانہ 72.4 فیصد اضافہ ہوا ہے۔

اسی طرح سپر 98 ڈی ایچ 2.59 سے بڑھ کر ڈی ایچ 3.39 ہو گیا جو کہ 30.9 فیصد اضافہ دکھاتا ہے جب کہ اسپیشل 95 ڈی ایچ 3.28 (32.3٪ تک) اور ای-پلس 91 سے ڈی ایچ 3.20 (33.3٪ تک) بڑھ گیا ہے۔

تاریخی طور پر امارات میں ایندھن کی قیمتیں 2025 اور 2026 کے اوائل تک نسبتاً مستحکم رہیں تاہم ایران جنگ کی وجہ سے اب تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے۔

ڈیزل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ پورے خطے میں نقل و حمل اور لاجسٹکس کی لاگت پر وسیع اثرات مرتب کرتا ہے اور ممکنہ طور پر افراط زر کے دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔
متعلقہ

Express News

یو اے ای کا ایران کے 11 میزائل اور 27 ڈرون روکنے کا دعویٰ

Express News

ایرانی قیادت میں دراڑیں پیدا ہوچکیں مذاکرات کن سے ہورہے ہیں نہیں بتاؤں گا، امریکی وزیر خارجہ

Express News

ایران کے خلاف جنگ؛ اسپین نے امریکی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کردی

Express News

ایرانی ہیکرز نے اسرائیل کے 50 سیکیورٹی کیمرے ہیک کیے، وال اسٹریٹ جرنل

Express News

ایران میں زمینی کارروائی، صدر ٹرمپ کی 39 سال پرانی ویڈیو سامنے آگئی

Express News

پاسدارانِ انقلاب نے بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری کی شہادت کی تصدیق کردی

