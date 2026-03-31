اپنا تیل خود حاصل کرو امریکا تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، ٹرمپ برطانیہ، فرانس و دیگر ممالک پر برہم

برطانیہ سمیت دیگر ممالک آئل امریکا سے خریدیں یا ہمت پیدا کرکے آبنائے ہرمز جائیں اور آئل حاصل کرلیں، امریکی صدر

ویب ڈیسک March 31, 2026
واشنگٹن:

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ برطانیہ سمیت وہ ممالک جو ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوئے اور جیٹ فیول حاصل نہیں کرپارہے اپنے اندر ہمت پیدا کریں، آبنائے ہرمز جائیں اور اسے حاصل کرلیں یا امریکا سے خرید لیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں انہوں لکھا کہ وہ تمام ممالک جو آبنائے ہرمز کی وجہ سے جیٹ فیول حاصل نہیں کر پا رہے، جیسا کہ  برطانیہ جس نے ایران کی قیادت کے خاتمے کی کارروائی میں شامل ہونے سے انکار کیا، ان کے لیے میری ایک تجویز ہے کہ وہ امریکا سے آئل خرید لیں ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے۔

ٹرمپ نے کہا کہ ان ممالک کے لیے دوسری تجویز ہے کہ وہ کچھ تاخیر سے ہی سہی مگر ہمت پیدا کریں، آبنائے ہرمز جائیں اور آئل حاصل کرلیں۔

امریکی صدر نے کہا کہ آپ کو اب خود لڑنا سیکھنا ہوگا، امریکا اب آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ ہمارے لیے نہیں آئے تھے، ایران کو بنیادی طور پر تباہ کر دیا گیا ہے اور مشکل مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔

پوسٹ کے آخر میں انہوں نے مزید لکھا کہ ’’جا کر اپنا تیل خود حاصل کرو‘‘۔

 

ٹروتھ پر ایک اور پوسٹ میں ٹرمپ نے فرانس پر اظہار برہمی کیا اور کہا کہ فرانس کے ملک نے اسرائیل جانے والے اُن طیاروں کو جو فوجی سامان سے لدے ہوئے تھے، اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں دی۔

ٹرمپ نے کہا کہ فرانس نے ’’ایران کے قصائی‘‘ کے حوالے سےبہت ہی غیر مددگار رویہ اختیار کیا جسے (ایران) کامیابی کے ساتھ ختم کر دیا گیا ہے، امریکا یہ بات اسے یاد رکھے گا۔
متعلقہ

Express News

یو اے ای کا ایران کے 11 میزائل اور 27 ڈرون روکنے کا دعویٰ

Express News

ایرانی قیادت میں دراڑیں پیدا ہوچکیں مذاکرات کن سے ہورہے ہیں نہیں بتاؤں گا، امریکی وزیر خارجہ

Express News

ایران کے خلاف جنگ؛ اسپین نے امریکی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کردی

Express News

ایرانی ہیکرز نے اسرائیل کے 50 سیکیورٹی کیمرے ہیک کیے، وال اسٹریٹ جرنل

Express News

ایران میں زمینی کارروائی، صدر ٹرمپ کی 39 سال پرانی ویڈیو سامنے آگئی

Express News

پاسدارانِ انقلاب نے بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری کی شہادت کی تصدیق کردی

