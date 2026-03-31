چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں اتحادِ امت کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس حوالے سے علماء کرام کو اپنا مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔
اتحادِ امت سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا تھا کہ موجودہ بحران میں پاکستان کی قیادت کا مثبت کردار کسی سے مخفی نہیں اور پاکستان عالمی امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کا پرچم عزت اور وقار کی علامت بن چکا ہے۔
انہوں نے کہا کہ سعودی عرب، ترکیہ اور مصر امن کی کوششوں میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جبکہ ایران بھی پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل عرب ممالک کو جنگ میں دھکیلنے کی سازش کر رہا ہے تاہم پاکستان نے گریٹر اسرائیل کے خواب کو ایک بار پھر چکنا چور کر دیا ہے۔
حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار دن رات محنت کر رہے ہیں اور ملک میں وحدت و یکجہتی برقرار رکھنا علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ صہیونیت کے عزائم کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران پر حملے کے بعد سے مسجد اقصیٰ میں نماز ادا نہیں کی جا سکی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشتگردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور اب یہ قابل قبول نہیں کہ ہم لاشیں بھی اٹھائیں اور مذاکرات بھی کریں۔
حافظ طاہر محمود اشرفی نے مطالبہ کیا کہ ملا ہیبت اللہ واضح حکم جاری کریں کہ افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے بند کیے جائیں۔