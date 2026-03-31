کم آمدنی والے طبقے کو ریلیف دینے کے لیے اہم اقدامات کیے یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا، وزیراعظم

وزیراعظم کی زیر صدارت خطے کی صورتحال پر پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی، کفایت شعاری اقدامات کے نفاذ سے متعلق اہم اجلاس

ویب ڈیسک March 31, 2026
وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم سپلائی اور عوامی ریلیف پر بحال رکھنے اور اسمگلنگ کے خلاف سخت اقدامات کرنے کی ہدایت کردی۔

وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی چین، بچت اور کفایت شعاری اقدامات کے نفاذ سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا۔

اجلاس میں کم آمدنی والے طبقات کو ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

وزیراعظم نے متعلقہ وزارتوں کو ہدایت کی کہ وہ صوبوں سے مشاورت کے بعد حتمی تجاویز جلد پیش کریں۔

وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ایسے عناصر کے خلاف بلاامتیاز ایکشن لیا جائے۔

اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ تین ہفتوں کے دوران وفاقی حکومت نے کم آمدنی والے طبقے کو ریلیف دینے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔

انہوں نے بتایا کہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی، کفایت شعاری اور دیگر اقدامات کے ذریعے عوام کو 129 ارب روپے کا ریلیف فراہم کیا گیا۔

وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کے بروقت فیصلوں کی بدولت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی ضروریات کے لیے وافر مقدار موجود ہے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔

اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ کفایت شعاری اقدامات پر عملدرآمد جاری ہے جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی طلب و رسد اور سپلائی چین کی نگرانی ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کے ذریعے باقاعدگی سے کی جا رہی ہے۔اجلاس میں وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی
