شوٹنگ کے دوران موت کا سامنا، لارا دتہ نے خوفناک واقعہ سنا دیا

لارا دتہ نے اس واقعے کو اپنی زندگی کے سب سے ڈراؤنے لمحات میں سے ایک قرار دیا

ویب ڈیسک March 31, 2026
facebook whatsup

بالی وڈ اداکارہ لارا دتہ نے اپنے کیریئر کے آغاز میں پیش آنے والے ایک انتہائی خوفناک واقعے سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ وہ فلم کی شوٹنگ کے دوران ڈوبتے ڈوبتے بچی تھیں۔

ایک حالیہ انٹرویو میں لارا دتہ نے اپنی ڈیبیو فلم ’انداز‘ کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت انہیں تیراکی نہیں آتی تھی، مگر ایک سین کے دوران انہیں پانی میں اترنا پڑا۔

انہوں نے بتایا کہ وہ بھاری لیدر لباس میں تھیں جس کی وجہ سے پانی میں سنبھلنا مزید مشکل ہو گیا اور وہ تقریباً ڈوب گئیں۔

اداکارہ کے مطابق وہ پانی میں کسی پتھر کی طرح ڈوب رہی تھیں اور صورتحال خطرناک حد تک بگڑ چکی تھی، تاہم اسی دوران ان کے ساتھی اداکار اکشے کمار نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے انہیں پانی سے نکال لیا اور یوں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔

لارا دتہ نے اس واقعے کو اپنی زندگی کے سب سے ڈراؤنے لمحات میں سے ایک قرار دیا اور بتایا کہ اس کے بعد وہ شدید صدمے کا شکار ہو گئی تھیں۔ ان کے مطابق واقعے کے فوراً بعد شوٹنگ روک دی گئی اور انہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت کو سنبھالا گیا۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو