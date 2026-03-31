اسرائیل ایرانی خطرات کے خلاف اہم ممالک کے ساتھ نیا اتحاد قائم کر رہا ہے، نیتن یاہو

ایران کے خطے میں اتحادی اب خطرہ نہیں رہے تاہم ایران اب بھی اسرائیل پر ڈرونز اور میزائل داغ رہا ہے، اسرائیلی وزیراعظم

ویب ڈیسک March 31, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو نے کہا کہ ایرانی خطرات سے نمٹنے کے لیے اہم ممالک کے ساتھ نیا اتحاد قائم کر رہے ہیں۔

غیرملکی خبرایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظن بینجمن نیتن یاہو نے تقریر میں کہا کہ اسرائیل خطے میں اہم ممالک کے ساتھ نیا اتحاد بنا رہا ہے تاکہ ایرانی خطرے کا انسداد کیا جائے۔

اسرائیلی وزیراعظم نے خطے میں نئے اتحاد کے حوالے سے ممالک کے نام نہیں بتائے اور نہ مزید تفصیلات سے آگاہ کیا۔

انہوں نے ایک ریکارڈ شدہ بیان میں کہا کہ ایران کے خطے میں اتحادی اب اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں رہے ہیں تاہم تسلیم کیا کہ ایران اب بھی اسرائیل پر ڈرونز اور میزائل داغ رہا ہے لیکن یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔

نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل اپنی عسکری مہم ایران کے خلاف مزید تیز کرے گا اور اس وقت جاری رہے گی جب ایران کی دہشت گرد حکومت کا خاتمہ نہ ہوجاتا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ مہم ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور ہم دہشت گرد حکومت کے خاتمے کے لیے جاری رکھیں گے۔

اسرائیل کا فرانس سے دفاعی درآمدات ختم کرنے کا اعلان

اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی وزارت دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ فرانس کی پالیسیوں کے جواب میں اسرائیل فرانس سے فوجی درآمدات کم کرکے صفر کرے گا کیونکہ اسرائی کے حوالے سے اس کی پالیسیاں اشتعال انگیز ہیں۔

ترجمان نے کہا کہ وزارت دفاع کے ڈائریکٹرجنرل امیربرام نے فیصلہ کرلیا ہے کہ فرانس سے دفاعی آلات کی خریداری صفر کی جائے گی اور وہ فنڈ بلینڈ اینڈ وائٹ پروکیورمنٹ یا اتحادی ممالک کے ساتھ خرچ کیا جائے گا۔

ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ فرانسیسی حکومت کے کئی اقدامات کے جواب میں کیا گیا ہے جو اسرائیل کے لیے جارحانہ تصور کیے جاتے ہیں۔

اسرائیل کی وزارت دفاع نے بھی فرانس پر اسرائیل کی دفاعی سرگرمیوں اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ ان اقدامات کو انتہائی سنجیدگی سے پرکھا گیا ہے۔

ترجمان نے بتایا کہ فرانس کی جانب سے پہلے سے ہم آہنگی موجود ہونے اور وضاحت کے باوجود پابندی عائد کی گئی کہ ان کا اسلحہ یا گولہ بارود صرف ایران کے خلاف استعمال کے لیے تھا اور اس بات پر بھی اتفاق تھا کہ یہ اقدام یورپ کی سلامتی کے لیے بھی سود مند ہے۔

دوسری جانب فرانسیسی پارلیمنٹ کے مطابق پیرس کی جانب سے اسرائیل کو کوئی اسلحہ فروخت نہیں کیا جاتا ہے لیکن آلات دفاعی نظام میں استعمال کیے جاتے ہیں یا دیگر ممالک کو دوبارہ برآمد کیے جاتے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

برطانیہ کے فوجی، اضافی فضائی دفاعی سازوسامان مشرق وسطیٰ بھیجے گا

Express News

اسرائیل کا لبنان کے سرحدی گاؤں تباہ کرنے کا اعلان، حزب اللہ کے 5 ہزار ڈرونز، میزائل حملے

Express News

ایران جنگ چند روز میں فیصلہ کن ہوگی، امریکا کی ایران کو معاہدہ نہ کرنے پر حملوں میں شدت کی دھمکی

Express News

اپنا تیل خود حاصل کرو امریکا تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، ٹرمپ برطانیہ، فرانس و دیگر ممالک پر برہم

Express News

ہمارے ساتھ دیگر ممالک کو بھی آبنائے ہرمُز کھلوانے کیلیے آگے آنا چاہیے: امریکی وزیرِ جنگ

Express News

قطر ایران اور امریکا کے درمیان ثالثی کوششوں میں شامل نہیں، حکومتی ترجمان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو