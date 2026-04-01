کراچی، گھر سے شخص کی پھندا لگی لاش برآمد، خودکشی کا شبہ

کراچی:
شہر قائد کے علاقے ایف سی ایریا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک شخص کی لاش گھر سے پھندا لگی حالت میں برآمد ہوئی۔
ریسکیو حکام کے مطابق واقعہ ماموں چپس شاپ کے قریب پیش آیا، جہاں اطلاع ملنے پر امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچیں اور لاش کو تحویل میں لے لیا۔
جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش کو فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی شناخت مرزا کے نام سے ہوئی ہے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر واقعہ خودکشی معلوم ہوتا ہے، تاہم تمام پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے مزید تحقیقات جاری ہیں تاکہ اصل حقائق سامنے لائے جا سکیں۔