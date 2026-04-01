کراچی، شہر میں پولیس مقابلے، 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار

زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا

اسٹاف رپورٹر April 01, 2026
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے مبینہ مقابلوں کے دوران کارروائیاں کرتے ہوئے 4 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق پریڈی اسٹریٹ کے قریب قائد پارک میں بریگیڈ پولیس نے مبینہ مقابلے کے دوران ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔

ملزم کی شناخت معیز کے نام سے ہوئی ہے جسے فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ اس کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔

دوسری کارروائی میں سچل پولیس نے سپر ہائی وے کے قریب انارا گارڈن میں مبینہ مقابلے کے بعد ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔

گرفتار ملزم کی شناخت عامر کے نام سے ہوئی ہے، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ اس کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر سامان بھی برآمد کیا گیا۔

ادھر فیروزآباد پولیس نے ہل پارک کے قریب کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔

گرفتار ملزمان کی شناخت ایوب اور راشد کے ناموں سے ہوئی ہے، جنہیں جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے ایک پستول، موبائل فون اور موٹرسائیکل بھی برآمد کی گئی ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ تمام واقعات کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور ملزمان کے کریمنل ریکارڈ کی بھی جانچ کی جا رہی ہے۔
