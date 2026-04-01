کراچی، شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، ایک فرار

ملزمان کے قبضے سے اسلحہ و دیگر سامان برآمد ہوا، پولیس

اسٹاف رپورٹر April 01, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے مبینہ مقابلوں کے دوران دو ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا جبکہ ایک ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔

پولیس کے مطابق نیو کراچی سیکٹر ایل 11 میں نیو کراچی پولیس نے مبینہ مقابلے کے دوران ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔

گرفتار ملزم کی شناخت عیسیٰ خان کے نام سے ہوئی ہے جسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا ہے۔

دوسری کارروائی حسن کالونی میں گلبرگ پولیس نے کی، جہاں مبینہ مقابلے کے دوران ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کا ساتھی فرار ہوگیا۔

گرفتار ملزم کی شناخت کاشف عرف کاشی کے نام سے ہوئی ہے جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔

پولیس حکام کے مطابق دونوں واقعات کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور فرار ملزم کی تلاش کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو