عراق میں مزاحمتی گروپ کا امریکی اڈوں کیخلاف 19 آپریشنز کرنے کا دعویٰ

عراقی مسلح دھڑوں نے دعویٰ کیا ہے انہوں نے مُلک میں 24 گھنٹوں کے دوران امریکی اڈوں کے خلاف اب تک 19 آپریشن کیے ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق عراق میں اسلامی مزاحمت کے نام سے مشہور گروپ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائیاں ہفتے کی صبح کی گئیں جس میں مختلف علاقوں میں امریکی اڈوں کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔
گروپ نے کہا کہ اس کے مسلح دھڑوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درجنوں ڈرونز اور راکٹوں کا استعمال کرتے ہوئے 19 آپریشنز کیے ہیں۔ تاہم گروپ نے درست اہداف یا حملوں کے نتائج کی وضاحت نہیں کی۔
واضح رہے کہ یہ کارروائیاں خطے میں بڑھتے ہوئے فوجی تناؤ کے درمیان سامنے آئی ہیں جب ایران کے خلاف امریکا اور اسرائیل کی جنگ کو ایک ماہ سے زیادہ ہوگیا ہے۔