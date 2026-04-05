کراچی: شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق، خاتون زخمی، مقدمہ درج

پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کرکے اسلحہ برآمد کرلیا تھا

ویب ڈیسک April 05, 2026
اورنگی ٹاؤن سیکٹرنائن ای میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق اور ایک خاتون زخمی کے واقعے کا مقدمہ 5 معلوم اور ایک نامعلوم ملزم کے خلاف درج کرلیا گیا۔

پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کرکے اسلحہ برآمد کرلیا تھامقدمے میں نامزد دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

جمعے اورہفتے کی شب اورنگی ٹاؤن تھانے کے علاقےاورنگی ٹاؤن سیکٹرنائن ای میں شادی کی تقریب  ہوائی فائرنگ سےمعظم ولد منصورعلی نامی نوجوان جاں بحق اور39 سالہ نجمہ خاتون زخمی ہوگئی تھی۔

پولیس نے واقعے کامقدمہ مقتول نوجوان کےمقتول نوجوان کےبھائی سفیان علی کی مدعیت میں درج کرلیاگیا۔

مقدمےمیں قتلِ خطا کی دفعات کےتحت درج کیا گیا ، مقدمے میں 5 معلوم اور ایک نامعلوم ملزم کونامزد کیا گیا۔

مقتول نوجوان اپنے تایا کی بیٹی کی شادی میں قوالی نائٹ کے پروگرام میں آیا تھا، قوالی نائٹ کے پروگرام میں شدید ہوائی فائرنگ کی گئی۔

تقریب میں ہوائی فائرنگ کے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تقریب کے دوران اچانک ہوائی فائرنگ شروع ہوئی۔

اسی دوران ایک نوجوان گولی لگنےسےشدیدزخمی ہوگیا،نوجوان زمین پرگرپڑا،فائرنگ کے بعد تقریب میں موجود لوگوں میں افراتفری مچ گئی۔

آس پاس کھڑےلوگ فوری طورپرنوجوان کی مدد کےلیے دوڑے،تاہم گولی قریب لگنےکی وجہ سے وہ جانبرنہ ہوسکا۔

شادی کی تقریب میں فائرنگ کے واقعے میں نوجوان کے جاں بحق اورایک خاتون کے زخمی ہونے کے فوری اورنگی ٹاؤن پولیس نے کارروائی کرتےہوئے ایک ملزم ثاقب ولد عبدالخالق کوگرفتارکرلیا۔

ملزم سے فائرنگ میں استعمال ہونے والا 9 ایم ایم پسٹل اورموقع سے چلیدہ خول برآمد کر لئے گئے ہیں۔

پولیس حکام کاکہنا ہے کہ فائرنگ میں ملوث دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے۔مقتول معظم کے اہل خانہ نےپولیس سےملزمان کےخلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جلد ہی ذمہ داران کوقانون کےشکنجےمیں لایاجائےگا۔
