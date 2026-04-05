شمالی وزیرستان: غلام خان سیکٹر میں سرحد پار سے دہشت گردوں کا حملہ ناکام، 37 ہلاک اور 81 زخمی

آپریشن غضب للحق میں تاحال مارے گئے دہشت گردوں کی تعداد 796 تک پہنچ گئی جب کہ 1043 زخمی ہیں

ویب ڈیسک April 05, 2026
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

پاک فوج نے شمالی وزیرستان غلام خان سیکٹر میں سرحد پار سے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے 37 فتنۃ الخوارج کو ہلاک کردیا اور 80 سے زائد زخمی ہوئے۔

وزیراطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایکس (ٹویٹر) پر اپنی پوسٹ میں بتایا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری ہے، 2 اور 3 اپریل کی رات شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے غلام خان سیکٹر میں سرحدی چوکی پر افغان طالبان / فتنہ الخوارج کی جانب سے حملے کی کوشش کو مکمل طور پر ناکام بنایا گیا، جس میں انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، جن میں 37 تک ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہوئے۔

اپنی پوسٹ میں وزیر اطلاعات نے بتایا کہ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن للحق میں آج پانچ اپریل شام پانچ بجے تک ہلاک کیے گئے دہشت گردوں کی تعداد 796 تک پہنچ گئی جب کہ 1043 زخمی ہیں۔

وزیر اطلاعات نے مزید بتایا کہ آپریشن میں تاحال دہشت گردوں اور افغان رجیم کی 286 چوکیاں تباہ ہوچکی ہیں جب کہ 44 چوکیاں قبضے میں لے لی گئیں، 249 ٹینک، بکتر بند گاڑیاں، توپیں اور ڈرون تباہ کردیے گئے، افغانستان بھر میں دہشتگردوں اور ان کے سہولت کاروں کے 81 ٹھکانوں کو مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔
