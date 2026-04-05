پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز نے مہنگے جیٹ فیول کے باعث تمام رعایتیں ختم کر دیں

لاہور: جیٹ فیول کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز نے اہم فیصلہ کرتے ہوئے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو دی جانے والی رعایتیں ختم کر دی ہیں۔
ذرائع کے مطابق پی آئی اے نے اسٹوڈنٹس، سینئر سٹیزنز، صحافیوں، ریٹائرڈ فوجی اہلکاروں، اے ایس ایف اسٹاف اور بینکوں کے ذریعے دی جانے والی تمام ڈسکاؤنٹس واپس لے لی ہیں۔
ایئرلائن انتظامیہ کی جانب سے اس فیصلے پر عملدرآمد کے لیے ملک بھر کے تمام ایئرپورٹس پر اسٹاف کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔
ترجمان پی آئی اے نے بھی اس فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام اقسام کی رعایتیں عارضی طور پر ختم کی گئی ہیں اور یہ اقدام ایندھن کی قیمتیں معمول پر آنے تک برقرار رہے گا۔
ترجمان کے مطابق مہنگے جیٹ فیول کی وجہ سے پی آئی اے کے اخراجات میں شدید اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث یہ قدم اٹھانا ناگزیر ہو گیا تھا۔