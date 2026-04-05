ضلع خیبر: حالیہ موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق جبکہ 16 زخمی

حکام کے مطابق 35 سے 40 مویشی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ کئی خاندان متاثر ہوئے ہیں

ویب ڈیسک April 05, 2026
ضلع خیبر: حالیہ موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق جبکہ 16 زخمی ہو گئے۔ ذرائع اے ڈی سی ریلیف ارشاد مہمند کے مطابق بارشوں کے باعث جانی نقصان کے علاوہ متعدد مکانات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔

حکام کے مطابق 35 سے 40 مویشی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ کئی خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ بارشوں کے نتیجے میں 45 سے 50 گھروں کو نقصان پہنچا، متعدد دیواریں اور برآمدے منہدم ہو گئے، جبکہ کئی رہائشی کمروں اور چاردیواریوں کی دیواریں بھی گر گئیں۔

ذرائع کے مطابق متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور نقصان کا تخمینہ لگانے کے ساتھ متاثرہ خاندانوں کو امداد فراہم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
متعلقہ

Express News

نام نہاد افغان ترجمان کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ

Express News

ڈپٹی میئر کراچی نے ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی کا افتتاح کر دیا 

Express News

ہزاروں طلبہ ایڈمٹ کارڈ سے محروم؛ کراچی میں میٹرک امتحانات کا منگل سے آغاز سوالیہ نشان بن گیا

Express News

پی ٹی آئی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، خواتین سمیت درجنوں کارکن گرفتار

Express News

ایف آئی اے  کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، افغان شہری اہل خانہ کے ہمراہ آف لوڈ 

