سوات: کالام آنے والے سیاحوں سے نکاح نامہ طلب کرنے والے پولیس اہلکار معطل

سوات: کالام آنے والے سیاحوں سے نکاح نامہ طلب کرنے کے واقعے کا ڈی پی او سوات نے فوری نوٹس لے لیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل پوسٹ کے بعد انچارج چوکی کیدام سمیت تین پولیس اہلکاروں کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔
پولیس حکام کے مطابق واقعے کی حقائق جاننے کے لیے ایس پی اپر سوات شوکت علی کو انکوائری افسر مقرر کیا گیا ہے اور انہیں دو روز کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
ڈی پی او سوات کا کہنا ہے کہ سیاحوں کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، انکوائری رپورٹ آنے کے بعد ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ ترجمان سوات پولیس کے مطابق معاملے کی شفاف تحقیقات جاری ہیں۔