عظمیٰ بخاری سے سری لنکا کے اعزازی قونصل کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال

صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ پنجاب کو منشیات سے پاک کرنا وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی پہلی ترجیح ہے

ویب ڈیسک April 05, 2026
صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ زاہد بخاری سے سری لنکا کے اعزازی قونصل جنرل یاسین جوئیہ نے ملاقات کی۔

ملاقات میں پنجاب اور سری لنکا کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور انسداد منشیات اور منشیات کے عادی افراد کے علاج معالجے کے پروگرام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

اس موقع پر صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ پنجاب کو منشیات سے پاک کرنا وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی پہلی ترجیح ہے اورصوبے میں منشیات فروشوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تعلیمی اداروں میں منشیات کے تدارک کے لیےبھی مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کو نشے جیسی لعنت سے محفوظ رکھنا حکومت پنجاب کا اولین ایجنڈا ہے اور اس حوالے سے سماجی تنظیم ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ حب کا رول بھی قابل تعریف ہے۔

انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت منشیات کے مستقل تدارک اور آگاہی کے لیے ڈرگ ایڈوائزری حب کا بھرپور ساتھ دے گی۔
