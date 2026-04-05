پی ایس ایل 11 میں شریک مسیحی کھلاڑی اور آفیشلز نے مذہبی تہوار ایسٹر جوش وخروش سے منایا

مسیحی کھلاڑیوں اور آفیشلز نے ایسٹر کے موقع پر تحائف کا تبادلہ کیا

زبیر نذیر خان April 05, 2026
facebook whatsup

پی ایس ایل 11 میں شریک ٹیموں کے غیر ملکی مسیحی کھلاڑیوں اور ٹیم آفیشلز نے بھی ایسٹر کا مذہبی تہوار انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا۔

موسم بہار کی آمد کے موقہ پر منائے جانے والے مذہبی تہوار کے موقعہ پر کراچی میں موجود حیدرآباد کنگز مین، پشاور زلمی، لاہور قلندرز اور کراچی کنگز سے تعلق رکھنے والے مسیحی کھلاڑیوں اور آفیشلز نے ایسٹر کے موقع پر تحائف کا تبادلہ کیا اور لذیز کھانوں سے لطف اندوز ہوئے۔

نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن کے آغاز سے قبل لاہور قلندرز کی جانب سے مسیحی کھلاڑیوں اور آفیشلز کو تحائف پیش کیے گئے، لاہور قلندرز کے ٹیم مینجر اور شریک مالک ثمین رانا کا کہنا تھا کہ جس طرح غیرملکی دوروں کے دوران عید الفطر اور دیگر مذہبی تہواروں کے مواقع پر ہمارے کھلاڑیوں کو یاد رکھا جاتا ہے اسی طرح ہم بھی ایسٹر کے موقع پر اپنے مسیحی ساتھیوں کی خوشی میں شریک ہوئے۔

کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر اور اسپنر ایڈم زمپا نے ایسٹر کا تہوار آسٹریلیا پہنچ کر منایا، آسٹریلیا کےڈیوڈ وارنر اور اسپنرایڈم زمپا 8 اپریل کو واپس کراچی پہنچ جائیں گے۔

دونوں کھلاڑی نجی مصروفیات اور ایسٹر منانے کے لیے وطن چلے گئے تھے، فرنچائز ذرائع کے مطابق دونوں کھلاڑی لیگ میں اگلے روز پشاور زلمی کے خلاف ہونے والے میچ کے لیے دستیاب ہوں گے۔
facebook whatsup

پی ایس ایل 11 میں شریک مسیحی کھلاڑی اور آفیشلز نے مذہبی تہوار ایسٹر جوش وخروش سے منایا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو