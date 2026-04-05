پی ایس ایل 11 میں شریک ٹیموں کے غیر ملکی مسیحی کھلاڑیوں اور ٹیم آفیشلز نے بھی ایسٹر کا مذہبی تہوار انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا۔
موسم بہار کی آمد کے موقہ پر منائے جانے والے مذہبی تہوار کے موقعہ پر کراچی میں موجود حیدرآباد کنگز مین، پشاور زلمی، لاہور قلندرز اور کراچی کنگز سے تعلق رکھنے والے مسیحی کھلاڑیوں اور آفیشلز نے ایسٹر کے موقع پر تحائف کا تبادلہ کیا اور لذیز کھانوں سے لطف اندوز ہوئے۔
نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن کے آغاز سے قبل لاہور قلندرز کی جانب سے مسیحی کھلاڑیوں اور آفیشلز کو تحائف پیش کیے گئے، لاہور قلندرز کے ٹیم مینجر اور شریک مالک ثمین رانا کا کہنا تھا کہ جس طرح غیرملکی دوروں کے دوران عید الفطر اور دیگر مذہبی تہواروں کے مواقع پر ہمارے کھلاڑیوں کو یاد رکھا جاتا ہے اسی طرح ہم بھی ایسٹر کے موقع پر اپنے مسیحی ساتھیوں کی خوشی میں شریک ہوئے۔
کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر اور اسپنر ایڈم زمپا نے ایسٹر کا تہوار آسٹریلیا پہنچ کر منایا، آسٹریلیا کےڈیوڈ وارنر اور اسپنرایڈم زمپا 8 اپریل کو واپس کراچی پہنچ جائیں گے۔
دونوں کھلاڑی نجی مصروفیات اور ایسٹر منانے کے لیے وطن چلے گئے تھے، فرنچائز ذرائع کے مطابق دونوں کھلاڑی لیگ میں اگلے روز پشاور زلمی کے خلاف ہونے والے میچ کے لیے دستیاب ہوں گے۔